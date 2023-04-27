Чи може бути корисна кава?

Лікар. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Лікар розповів, як кофеїн може знижувати вагу та зменшувати ризики розвитку цукрового діабету другого типу. Тут не йтиметься про каву, оскільки кофеїн міститься не тільки в каві.

Про це повідомив сімейний лікар, функціональний діагност та УЗ спеціаліст Михайло Петрик.

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Кофеїн міститься навіть у чорному та зеленому чаях, який дуже багато хто вважає напоєм здоров'я. Проте і кава, і чорні, і зелені чаї містять кофеїн просто в різних концентраціях.

Скільки кофеїну в чаях та каві?

"Наприклад, у семи грамах зерен з яких приготовлений еспресо містить приблизно 63 міліграми кофеїну. А два грами чорного чаю сухого листа містить близько 24-28 кілограмів кофеїну. А зелений чай у двох грамах із яких потім заварюється чай, містить близько 10-14 міліграм кофеїну. Ці цифри є приблизними, оскільки все залежить ще й від часу наполягання, способів приготування та сорту рослини", — зазначив лікар.

Каролінський інститут у Стокгольмі. Фото: Freepik

Вчені з Каролінського інституту, що знаходиться у Стокгольмі, Швеції провели дослідження. Вибиралися люди, які мали проблеми із переробкою кофеїну. Такі люди мали більш високий рівень кофеїну, оскільки мали знижений рівень ферментів цієї речовини.

Струнка людина. Фото: Freepik

"Таким чином вчені з'ясували, що підвищений рівень кофеїну впливає на організм позитивно. Тобто у людей з дефектами переробних генів кофеїн виявилося зменшення жирової маси в порівнянні з "умовно нормальними людьми". І такі люди ще й менше хворіли на цукровий діабет. Вчені вважають, що ефект запобігання цукровому діабету другого типу якраз пов'язаний з тим, що кофеїн зменшує жирову масу", — додав Михайло Петрик.

Вживання кофеїну приблизно кожні 100 міліграм збільшує метаболічні потреби. Коли людина лежить і нічого не робить, вона все одно витрачає енергію на підтримку життєдіяльності.

Пити каву. ​Фото: Pexels

"Крім того, що кофеїн збільшує витрату енергії в спокої він ще й зменшує апетит. Тому ті напої, які містять кофеїн цілком логічно, що мають ті ж ефекти, що розвиваються у людей з порушеною переробкою кофеїну. Тобто якщо люди п'ють дві-три чашки кави на день, а чаю взагалі люди п'ють немірно, і це все виливається в те, що такі люди дійсно є стрункішими, у них менше відкладається жир на 12%, збільшується швидкість окислення жирів, це дуже важливо, оскільки в мітохондріях у нас окислюються жири і кофеїн запускає цей процес. І крім того, у них звісно знижується шанс розвивається цукрового діабету другого типу", — резюмував лікар.

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