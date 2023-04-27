Может ли быть полезен кофе?

Врач. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Врач рассказал, как кофеин может снижать вес и уменьшать риски развития сахарного диабета второго типа. Речь не пойдет о кофе, поскольку кофеин содержится не только в кофе.

Об этом сообщил семейный врач, функциональный диагност и УЗ специалист Михаил Петрик.

Читайте также:

Кофеин содержится даже в черном и зеленом чаях, который очень многие считают напитком здоровья. Но тем не менее и кофе, и черные, и зеленые чаи содержат кофеин просто в разных концентрациях.

Сколько кофеина в чаях и кофе?

"Например в семи граммах зерен из которых приготовлен эспрессо содержит примерно 63 миллиграмма кофеина. А два грамма черного чая сухого листа, содержит около 24-28 килограммов кофеина. А зеленый чай в двух граммах из которых потом заваривается чай, содержит около 10-14 миллиграммов кофеина. Эти цифры приблизительные, поскольку все зависит еще и от времени настаивания, способов приготовления и сорта растения", — отметил врач.

Каролинский институт в Стокгольме. Фото: Freepik

Ученые из Каролинского института, который находится в Стокгольме, Швеции провели исследование. Выбирались люди, которые имели проблемы с переработкой кофеина. Такие люди имели более высокий уровень кофеина, поскольку имели пониженный уровень ферментов к этому веществу.

Стройный человек. Фото: Pexels

"Таким образом ученые выяснили, что повышенный уровень кофеина влияет на организма положительно. То есть у людей с дефектами генов перерабатывающих кофеин обнаружилось уменьшение жировой массы по сравнению с "условно нормальными людьми". И такие люди еще и меньше болели сахарным диабетом. Ученые считают, что эффект предотвращения сахарного диабета второго типа как раз связан с тем, что кофеин уменьшает жировую массу", — добавил Михаил Петрик.

Употребление кофеина приблизительно каждые 100 миллиграммов увеличивает метаболические потребности. Когда человек лежит и ничего не делает он все равно тратит энергию на поддержание жизнедеятельности.

Пить кофе. ​​Фото: Freepik

"Кроме того, что кофеин увеличивает расход энергии в покое он еще и уменьшает аппетит. Поэтому, те напитки, которые содержат кофеин вполне логично, что имеют те же самые эффекты, что развиваются у людей с нарушенной переработкой кофеина. То есть если люди пьют две-три чашки кофе в день, а чаю вообще люди пьют немерено, и это все выливается в то, что такие люди действительно являются более стройными, у них меньше откладывается жир на 12% увеличивается скорость окисления жиров, это очень важно, поскольку в митохондриях у нас окисляются жиры и кофеин запускает этот процесс. И кроме того у них естественно снижается шанс развивается сахарного диабета второго типа", — резюмировал врач.

Ранее мы писали, что врач рассказал о суперфуде для ума, памяти и иммунитета.