Пити чи не пити енергетики: Комаровський розповів про шкідливість енергетичних напоїв

Доктор Комаровський розповів про енергетичні напої. Фото: УНІАН

Доктор Євген Комаровський вважає, що енергетичні напої досить шкідливі, та радить шукати таким напоям замінники.

Про це лікар розповів у своєму YouTube-каналі.

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Що таке енергетичні напої

Лікар зазначив, що це легальні стимулятори, які можуть активізувати мозкову діяльність, призвести до почастішання дихання та серцебиття.

"Потенційно всі від них очікують на ефект зменшення впливу алкоголю. Тобто ми не так спатимемо, якщо поєднуємо їх з алкоголем. Вони підвищать працездатність, зменшать сонливість, зроблять нас активними, дозволять бути кмітливішими", — перерахував Комаровський сподівання від енергетиків.

Чому не варто вживати енергетики

якщо багато і часто пити енергетичні напої, це призводить до надмірної кількості глюкози — це ожиріння, порушення обміну речовин та інше.

це дуже потужне сечогінне, може призвести до зневоднення.

Може призвести до підвищення частоти серцево-судинних скорочень.

До підвищення частоти дихання.

можлива аритмія.

можливі нудота та блювання.

можуть бути відчуття нервозності, тремтіння в кінцівках, іноді судоми, безсоння.

Крім того, при частому вживанні кофеїну можливий розвиток залежності.

Заміна енергетиків

За словами доктора Комаровського, кава та солодкий шоколад — це дуже гарний варіант і кофеїну, і солодощів.

При цьому лікар зізнався, що і сам може вживати енергетичні напої, коли довго за кермом, і треба прогнати сонливість, підбадьоритися.

Нагадаємо, Комаровський розповів про збудників, які викликають гайморит: це може бути навіть алергія.