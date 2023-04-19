Пить или не пить энергетики: Комаровский рассказал о вреде энергетических напитков
Доктор Евгений Комаровский считает, что энергетические напитки достаточно вредны и советует искать таким напиткам заменители.
Об этом врач рассказал в своем YouTube-канале.
Что такое энергетические напитки
Врач отметил, что это легальные стимуляторы, которые могут активизировать мозговую деятельность, привести к учащению дыхания и сердцебиению.
"Потенциально все от них ожидают эффекта уменьшения влияния алкоголя. То есть мы не будем так спать, если сочетаем их с алкоголем. Они повысят работоспособность, уменьшат сонливость, сделают нас активнее, позволят быть более смекалистыми", — перечислил Комаровский надежды от энергетиков.
Почему не стоит употреблять энергетики
- если много и часто пить энергетические напитки, это приводит к чрезмерному количеству глюкозы — это ожирение, нарушение обмена веществ и прочее.
- это очень мощное мочегонное, может привести к обезвоживанию.
- Может привести к повышению частоты сердечно-сосудистых сокращений.
- До повышения частоты дыхания.
- возможна аритмия.
- возможны тошнота и рвота.
- могут быть ощущение нервозности, дрожь в конечностях, иногда судороги, бессонница.
Кроме того, при частом употреблении кофеина возможно развитие зависимости.
Замена энергетиков
По словам доктора Комаровского, кофе и сладкий шоколад — это очень хороший вариант и кофеина, и сладостей.
При этом врач признался, что и сам может употреблять энергетические напитки, когда долго за рулем, и надо прогнать сонливость, взбодриться.
Напомним, Комаровский рассказал о возбудителях, вызывающих гайморит: это может быть даже аллергия.