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Пить или не пить энергетики: Комаровский рассказал о вреде энергетических напитков

19 апреля 2023 06:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пить или не пить энергетики: Комаровский рассказал о вреде энергетических напитков
Доктор Комаровский рассказал об энергетических напитках. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Доктор Евгений Комаровский считает, что энергетические напитки достаточно вредны и советует искать таким напиткам заменители.

Об этом врач рассказал в своем YouTube-канале.

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Что такое энергетические напитки

Врач отметил, что это легальные стимуляторы, которые могут активизировать мозговую деятельность, привести к учащению дыхания и сердцебиению.

"Потенциально все от них ожидают эффекта уменьшения влияния алкоголя. То есть мы не будем так спать, если сочетаем их с алкоголем. Они повысят работоспособность, уменьшат сонливость, сделают нас активнее, позволят быть более смекалистыми", — перечислил Комаровский надежды от энергетиков.

Почему не стоит употреблять энергетики

  • если много и часто пить энергетические напитки, это приводит к чрезмерному количеству глюкозы — это ожирение, нарушение обмена веществ и прочее.
  • это очень мощное мочегонное, может привести к обезвоживанию.
  • Может привести к повышению частоты сердечно-сосудистых сокращений.
  • До повышения частоты дыхания.
  • возможна аритмия.
  • возможны тошнота и рвота.
  • могут быть ощущение нервозности, дрожь в конечностях, иногда судороги, бессонница.

Кроме того, при частом употреблении кофеина возможно развитие зависимости.

Замена энергетиков

По словам доктора Комаровского, кофе и сладкий шоколад — это очень хороший вариант и кофеина, и сладостей.

При этом врач признался, что и сам может употреблять энергетические напитки, когда долго за рулем, и надо прогнать сонливость, взбодриться.

Напомним, Комаровский рассказал о возбудителях, вызывающих гайморит: это может быть даже аллергия.

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