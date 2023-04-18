Гайморит може бути вірусним, бактеріальним та алергічним

Лікар Євгеній Комаровський Фото: прес-служба Євгена Комаровського

Вважають, що гайморит є бактеріальним захворюванням, але насправді збудників цієї хвороби більше. Викликати гайморит можуть і віруси, і бактерії, і навіть алергія.

Про це повідомив лікар та педіатр Євген Комаровський у Instagram.

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"Що ви повинні зрозуміти, коли чуєте слово гайморит? За словом "гайморит" стоїть просте визначення, констатація факту, що має місце запалення в гайморовій пазусі. Причина цього запалення незрозуміла, а методи лікування зовсім різні. Тобто і алерген, і вірус, і бактерії можуть викликати гайморит. Гострий бактеріальний гайморит природно лікується лише антибіотиками, і це серйозніше", — сказав Комаровський.

Різні види гаймориту мають різне лікування: Фото Google

Лікар додав, що якщо у вас алергічний гайморит – треба усувати алерген. А якщо вірусний гайморит – лікувати звичайну ГРВІ, при цьому і нежить минеться, і гайморит.

Чому слід остерігатися "проколів" при гаймориті як методу лікування

"До речі, як правило, ось ці проколи, які робляться при гострому бактеріальному гаймориті, робляться тільки у нас. Це така, одна з найпоширеніших бізнес моделей лікування гаймориту. Весь практичний світ завжди без цього обходиться, ось про це я і хочу розповісти. Як правило, якщо десь у світі робиться за гаймориту прокол, то робиться він не з лікувальною метою, а виключно з діагностичною. Тобто діагностували гайморит, лікували антибіотиками, а хвороба не проходить – у стерильних умовах, робить прокол, береться слиз, робиться посів, вирощуються бактерії, визначаються які антибіотики діють. Ось тільки для цього робиться прокол. Але якщо вам зробили знімок, призначили антибіотики та сказали, що зараз ми вас ще й проколом полікуємо — це ви кудись не туди потрапили", — пояснив Комаровський.

Раніше ми писали, що Комаровський розповів як лікувати хворе горло, щоб уникнути ускладнень.