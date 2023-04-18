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Комаровский рассказал о возбудителях, вызывающих гайморит: это может быть даже аллергия

18 апреля 2023 16:08
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кисадели
Гайморит может біть вирусным, бактериальным и аллергическим
Доктор Евгений Комаровский: Фото Google
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кисадели

Принято считать, что гайморит является бактериальным заболеванием, но на самом деле возбудителей этой болезни больше. Вызывать гайморит могут и вирусы, и бактерии, и даже аллергия. 

Об этом сообщил врач и педиатр Евгений Комаровский в Instagram. 

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"Что вы должны понять, когда слышите слово гайморит? За словом "гайморит" стоит простое определение, констатация факта, что имеет место воспаление в гайморовой пазухе. Причина этого воспаления непонятна, а методы лечения совершенно разные. То есть и аллерген, и и вирус, и бактерии все могут вызвать гайморит. Острый бактериальный гайморит естественно лечится только антибиотиками, и это более серьезно", — сказал Комаровский. 

Разные виды гайморита имеют различное лечение: Фото Google

Врач добавил, что если у вас аллергический гайморит — надо устранять аллерген. А если вирусный гайморит — лечить обычную ОРВИ, при этом и насморк пройдет, и гайморит. 

Почему следует остерегаться "проколов" при гайморите, как метода лечения 

"Кстати, как правило, вот эти проколы, которые делаются при остром бактериальном гайморите, делаются только у нас. Это такое, одна из распространенных бизнес моделей лечения гайморита. Весь мир практический всегда без этого обходится, вот об этом я и хочу рассказать. Как правило, если где-то в мире делается при гайморите прокол, то делается он не с лечебной целью, а исключительно с диагностической. То есть диагностировали гайморит, лечили антибиотиками, а болезнь не проходит — в стерильных условиях, делает прокол, берется слизь, делается посев, выращиваются бактерии, определяются какие антибиотики действуют. Вот только для этого делается прокол. Но если вам сделали снимок, назначили антибиотики и сказали, что сейчас мы вас еще и проколом полечим — это вы куда-то не туда попали", — пояснил Комаровский. 

Ранее мы писали, что Комаровский рассказал как лечить больное горло во избежание осложнений.

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