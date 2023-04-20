Ноотроп герицій їжаковий для роботи мозку

Супердфуд для роботи мозку: Фото Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Герицій їжаковий — цьому грибу приписують дуже багато корисних властивостей, найголовнішою якої є стимуляція розумової діяльності та пам'яті. Також ця харчова добавка усуває тривогу та апатію.

Про це повідомив сімейний лікар, функціональний діагност та УЗ спеціаліст Михайло Петрик.

Читайте також:

"Герицій їжаковий культивується для вживання в їжу і його тіло служить для отримання добавок. Добавки це найчастіше висушений гриб перемелений у порошок. Привернув він увагу завдяки властивості, що приписується, покращувати розумові здібності, тобто пам'ять, навченість уповільнювати вікові когнітивні порушення. Також відзначається позитивний вплив гриба при депресії та при тривожних розладах психіки", — пояснив лікар.

Гриб герицій їжаковий /львиная грива (Lion's mane; Hericium erinaceus) Фото: YouTube Михаил Петрик

Дослідження показують здатність ожини стимулювати функції астроцитів - клітин головного мозку, який живлять нервові клітини. При цьому в астроцитах зростає синтез речовини, фактори росту нервів.

Фактор росту нервів стимулює функцію нервових клітин Фото: Freepik

"Я хочу дати відповіді на питання, чи транслюється клінічно значущий ефект. Тобто чи є докази корисності ожини у людей. У доказовій медицині існує ієрархія сили доказів, це піраміда на верхівці якої розташовані рандомізовані клінічні дослідження, систематизовані огляди та мета-аналізи", — сказав лікар.

Піраміда дослідження Фото: YouTube Михайло Петрик

Звернемося до бібліотеки найбільших медичних досліджень

Висновок одного з оглядів із 48 досліджень такий: ресвератрол, міцелій HERICIUM ERINACEUS, добавки з вітаміном D та бетаїном покращували когнітивні функції функціональний прогноз та якість життя, на відміну від інших харчових добавок, які не впливали на когнітивні шкали.

Чи є побічні ефекти

Показники групи ямабушитаке збільшувалися зі збільшенням тривалості прийому, але на 4-1 тижні після закінчення 16-тижневого прийому показники значно знижувалися. Лабораторні випробування не виявили побічних ефектів. Результати, отримані в цьому дослідженні, дозволяють припустити, що ямабушитаке (він же герицій їжаковий) ефективний у поліпшенні легких когнітивних порушень.

Зменшення тривоги та депресії

Це ще одне дослідження на підставі 4-тижневого прийому HERICIUM ERINACEUS.

"Результати показують, що прийом HERICIUM ERINACEUS може зменшити депресію і тривогу, і ці результати передбачають механізм, відмінний від посилення NGF (фактора росту нервів) дії HERICIUM ERINACEUS", — додав лікар.

Терапевтична роль природних засобів у боротьбі зі спадковою атаксією

"Це досить вузькоспрямоване дослідження, яке для більшості не має практичної користі. Досліджувалося багато рослин, у тому числі ожина гребінчаста. Так, рослини покращують перебіг захворювання, але потрібні подальші дослідження", — зазначив лікар.

Поліпшення когнітивних функцій

"Різні хімічні сполуки у тому числі геріцеони, що містяться в грибах, мають множинний вплив на нейронні мережі мозку та покращують когнітивні функції. На сьогоднішній день пероральний прийом HERICIUM ERINACEUS є безпечним та зручним методом профілактики деменції", — пояснив Михайло Петрик.

Вплив на нейронні мережі мозку Фото: Pexels

У всіх дослідженнях переважно приймався порошок гериція їжакового в дозі від 250-800 мг тричі на день. Не в одному дослідженні не відзначалося серйозних побічних ефектів. Наявні на сьогоднішній день досліджень стосується лише аспектів психічного здоров'я.

Раніше ми писали про рекомендації, які допоможуть міцно спати.