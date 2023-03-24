Перші ознаки хвороби Альцгеймера можуть з’явитися на очах: дослідження

Хвороба Альцгеймера починається в мозку за десятиліття до появи перших симптомів втрати пам'яті

Перші ознаки хвороби Альцгеймера люди можуть побачити на очах. Офтальмолог, доктор Крістін Грір наголосила, що око — це вікно у мозок.

Про це йдеться у дослідженні, яке опубліковано в журналі Acta Neuropathologicа, передає CNN.

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"Ви можете побачити безпосередньо нервову систему, дивлячись у задню частину ока, у бік зорового нерва та сітківки", — розповіла Грір.

Дослідники вивчають, як око може допомогти в діагностиці хвороби Альцгеймера до того, як з'являться симптоми.

За словами доктора Річарда Айзексона, хвороба Альцгеймера починається в мозку за десятиліття до появи перших симптомів втрати пам'яті.

"Якщо лікарі зможуть виявити хворобу на ранніх стадіях, люди зможуть зробити вибір на користь здорового способу життя і контролювати свої "модифіковані фактори ризику, такі як високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину і діабет", — сказав Айзексон.

Нещодавно науковці дослідили, наскільки рано люди можуть побачити ознаки когнітивного занепаду. Вони вивчили донорську тканину сітківки та мозок 86 людей з різним ступенем розумового занепаду.

"Наше дослідження є першим, у якому проведено глибокий аналіз білкових профілів і молекулярних, клітинних і структурних ефектів хвороби Альцгеймера на сітківці ока людини, а також того, як вони відповідають змінам у мозку та когнітивних функціях", — повідомила старший автор дослідження Мая Короніо-Хамауї.

За її словами, ці зміни в сітківці пов’язані зі змінами в частинах мозку, які називаються енторинальною та скроневою корою, центром пам’яті, навігації та сприйняття часу.

Дослідники збирали зразки сітківки і тканини мозку протягом 14 років у 86 донорів з хворобою Альцгеймера і легкими когнітивними порушеннями.

Після цього вони порівняли зразки від донорів з нормальною когнітивною функцією з тими, хто має легкі когнітивні порушення, і донорів з пізнішою стадією хвороби Альцгеймера.

Дослідження виявило значне збільшення бета-амілоїду, ключового маркера хвороби Альцгеймера, у людей як з хворобою, так і з раннім когнітивним зниженням.

"Кількість мікрогліальних клітин зменшилася на 80% у людей з когнітивними проблемами. Ці клітини відповідають за відновлення та підтримку інших клітин, зокрема за виведення бета-амілоїду з мозку та сітківки", — йдеться у дослідженні.

Айзексон розповів, що також були виявлені маркери запалення, які можуть бути не менш важливими ознаками прогресування хвороби. За його словами, висновки були очевидні у людей з відсутністю або мінімальними когнітивними симптомами, що свідчить про те, що ці нові тести очей можуть бути добре придатними для допомоги в ранній діагностиці.

Дослідники виявили більшу кількість імунних клітин, що щільно оточують амілоїдні бета-бляшки, а також інші, які відповідають за запалення та загибель клітин і тканин.

Атрофія тканин і запалення в клітинах на дальній периферії сітківки є найбільш прогностично важливими для когнітивного статусу, як показало дослідження.

"Ці висновки можуть у кінцевому підсумку привести до розробки методів візуалізації, які дозволять нам діагностувати хворобу Альцгеймера раніше і точніше", — додав Айзексон.

Нагадаємо, у Китаї діагностували хворобу Альцгеймера у 19-річного хлопця. Протягом двох років він поступово втрачав пам'ять, як одного разу не зміг повернутися додому зі школи. Вчені назвали китайця наймолодшою людиною, у якої діагностували Альцгеймера.