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Первые признаки болезни Альцгеймера могут появиться на глазах: исследование

24 марта 2023 20:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Болезнь Альцгеймера начинается в мозгу за десятилетие до появления первых симптомов утраты памяти
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Первые признаки болезни Альцгеймера люди могут увидеть на глазах. Офтальмолог, доктор Кристин Грир подчеркнула, что глаз — это окно в мозг.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Acta Neuropathologicа, передает CNN.

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"Вы можете увидеть непосредственно нервную систему, глядя в заднюю часть глаза, в сторону зрительного нерва и сетчатки", — рассказала Грир.

Исследователи изучают, как глаз может помочь в диагностике болезни Альцгеймера до того, как появятся симптомы.

По словам доктора Ричарда Айзексона, болезнь Альцгеймера начинается в мозгу за десятилетие до появления первых симптомов утраты памяти.

"Если врачи смогут выявить болезнь на ранних стадиях, люди смогут сделать выбор в пользу здорового образа жизни и контролировать свои "модифицированные факторы риска, такие как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет", — сказал Айзексон.

Недавно ученые исследовали, насколько рано люди могут увидеть признаки когнитивного упадка. Они изучили донорскую ткань сетчатки и мозг 86 человек с разной степенью умственного упадка.

"Наше исследование является первым, в котором проведен глубокий анализ белковых профилей и молекулярных, клеточных и структурных эффектов болезни Альцгеймера на сетчатке глаза человека, а также того, как они соответствуют изменениям в мозге и когнитивных функциях", — сообщила старший автор исследования Майя Коронио-Хамауи.

По ее словам, эти изменения в сетчатке связаны с изменениями в частях мозга, которые называются энторинальной и височной корой, центром памяти, навигации и восприятия времени.

Исследователи собирали образцы сетчатки и ткани мозга в течение 14 лет у 86 доноров с болезнью Альцгеймера и легкими когнитивными нарушениями.

После этого они сравнили образцы от доноров с нормальной когнитивной функцией с имеющими легкие когнитивные нарушения и доноров с более поздней стадией болезни Альцгеймера.

Исследование выявило значительное увеличение бета-амилоида, ключевого маркера болезни Альцгеймера у людей как с болезнью, так и с ранним когнитивным снижением.

"Количество микроглиальных клеток уменьшилось на 80% у людей с когнитивными проблемами. Эти клетки отвечают за восстановление и поддержку других клеток, в том числе за выведение бета-амилоида из мозга и сетчатки", — говорится в исследовании.

Айзексон рассказал, что также были обнаружены маркеры воспаления, которые могут являться не менее важными признаками прогрессирования болезни. По его словам, выводы были очевидны у людей с отсутствием или минимальными когнитивными симптомами, что свидетельствует о том, что эти новые тесты глаз могут хорошо пригодиться для помощи в ранней диагностике.

Исследователи обнаружили большее количество иммунных клеток, плотно окружающих амилоидные бета-бляшки, а также другие, отвечающие за воспаление и гибель клеток и тканей.

Атрофия тканей и воспаления в клетках на дальней периферии сетчатки наиболее прогностически важны для когнитивного статуса, как показало исследование.

"Эти выводы могут в конечном счете привести к разработке методов визуализации, которые позволят нам диагностировать болезнь Альцгеймера раньше и точнее", — добавил Айзексон.

Напомним, в Китае диагностировали болезнь Альцгеймера у 19-летнего парня. В течение двух лет он постепенно терял память, как однажды не смог вернуться домой из школы. Ученые назвали китайца самым молодым человеком, у которого диагностировали Альцгеймера.

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