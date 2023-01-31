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Вірусні інфекції та розвиток хвороб Паркінсона і Альцгеймера: вчені знайшли зв'язок

31 січня 2023 21:42
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Що спільного між вірусними інфекціями та хворобами Паркінсона і Альцгеймера — вчені провели дослідження
У пацієнтів, які мали запалення мозку, шанси на розвиток хвороби Альцгеймера були у 31 раз вищі ніж у людей, які не мали цього вірусного захворювання
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Вчені дослідили, що у пацієнтів, які перенесли вірусні хвороби у важких формах, частіше діагностували хвороби Паркінсона та Альцгеймера.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в американському виданні Neuron, пише Science Alert.

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Що відомо про дослідження

Науковці з Центру хвороби Альцгеймера та пов’язаних з нею деменцій проаналізували 500 тисяч медичних записів та виявили 22 зв’язки між вірусними інфекціями та нейродегенеративними станами. 

"Нейродегенеративні розлади — це сукупність захворювань, для яких існує дуже мало ефективних методів лікування та багато факторів ризику. Наші результати підтверджують ідею про те, що вірусні інфекції та пов’язані з ними запалення в нервовій системі можуть бути поширеними — і, можливо, яких можна уникнути — факторами ризику для цих типів розладів", — сказав співавтор дослідження нейрогенетик Ендрю Сінглтон.

У пацієнтів, які мали запалення мозку (вірусний енцефаліт), шанси на розвиток хвороби Альцгеймера були у 31 раз вищі ніж у людей, які не мали цього вірусного захворювання.

Ті, кого госпіталізували з пневмонією після грипу, виявилися більш сприйнятливими до хвороби Альцгеймера, деменції, хвороби Паркінсона та бічного аміотрофічного склерозу (БАС).

Кишкові інфекції та менінгіт, а також вірус вітряної віспи, який викликає оперізувальний лишай, теж збільшували ризик розвитку низки нейродегенеративних захворювань.

Вплив вірусних інфекцій на мозок у деяких випадках зберігався до 15 років. І не було жодного випадку, коли перенесена хвороба була б захистом.

Близько 80% вірусів, пов’язаних із захворюваннями мозку, вважалися "нейротрофічними", тобто вони могли проникати через гематоенцефалічний бар’єр.

Дослідники наголошують, що щеплення проти цих вірусних хвороб не запобігають усім випадкам, але значно знижують рівень госпіталізації. Таким чином вакцинація може зменшити певний ризик розвитку нейродегенеративних захворювань. 

На це дослідження науковців надихнули результати минулорічного відкриття зв'язку між вірусом Епштейна-Барра та підвищенням ризику розвитку розсіяного склерозу в 32 рази.

Таким чином науковці використали медичні записи приблизно 35 тисяч фінів із шістьма різними типами нейродегенеративних захворювань для порівняння з 310 тисячами  контрольної групи, які не мали захворювань мозку.

Цей аналіз виявив 45 зв’язків між впливом вірусів і нейродегенеративними захворюваннями. Але, відкинувши зайве, науковці відібрали 22 зв’язки між вірусом та дегенеративними хворобами мозку. Згодом проаналізували ще 500 тисяч медичних записів з Великої Британії.

Це дослідження не може продемонструвати причинно-наслідковий зв’язок, але доповнює низку досліджень про роль вірусів у розвитку хвороб Паркінсона та Альцгеймера.

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