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Вирусные инфекции и развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера: ученые обнаружили связь

31 января 2023 21:42
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Что общего между вирусными инфекциями и болезнями Паркинсона и Альцгеймера – ученые провели исследование
У пациентов с воспалением мозга шансы на развитие болезни Альцгеймера были в 31 раз выше, чем у людей, не имевших этого вирусного заболевания
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Ученые исследовали, что у пациентов, перенесших вирусные болезни в тяжелых формах, чаще диагностировали болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в американском издании Neuron, пишет Science Alert.

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Что известно об исследовании

Ученые из Центра болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций проанализировали 500 тысяч медицинских записей и выявили 22 связи между вирусными инфекциями и нейродегенеративными состояниями.

"Нейродегенеративные расстройства — это совокупность заболеваний, для которых существует очень мало эффективных методов лечения и многие факторы риска. Наши результаты подтверждают идею, что вирусные инфекции и связанные с ними воспаления в нервной системе могут быть распространены — и, возможно, каких можно избежать — факторами риска для этих типов расстройств", — сказал соавтор исследования нейрогенетик Эндрю Синглтон.

У пациентов с воспалением мозга (вирусный энцефалит) шансы на развитие болезни Альцгеймера были в 31 раз выше, чем у людей, не имевших этого вирусного заболевания.

Те, кого госпитализировали с пневмонией после гриппа, оказались более восприимчивыми к болезни Альцгеймера, деменции, болезни Паркинсона и боковому амиотрофическому склерозу (БАС).

Кишечные инфекции и менингит, а также вирус ветряной оспы, вызывающий опоясывающий лишай, тоже увеличивали риск развития ряда нейродегенеративных заболеваний.

Воздействие вирусных инфекций на мозг в некоторых случаях сохранялось до 15 лет. И не было ни одного случая, когда перенесенная болезнь была бы защитой.

Около 80% вирусов, связанных с заболеваниями мозга, считались "нейротрофическими", то есть они могли проникать через гематоэнцефалический барьер.

Исследователи отмечают, что прививки против этих вирусных болезней не предотвращают все случаи, но значительно снижают уровень госпитализации. Таким образом, вакцинация может уменьшить определенный риск развития нейродегенеративных заболеваний.

На это исследование ученых вдохновили результаты открытия связи между вирусом Эпштейна-Барра и повышением риска развития рассеянного склероза в 32 раза.

Таким образом, ученые использовали медицинские записи примерно 35 тысяч финнов с шестью различными типами нейродегенеративных заболеваний для сравнения с 310 тысячами контрольной группы, которые не имели заболеваний мозга.

Этот анализ выявил 45 связей между воздействием вирусов и нейродегенеративными заболеваниями. Но, отбросив лишнее, ученые отобрали 22 связей между вирусом и дегенеративными болезнями мозга. Впоследствии проанализировали еще 500 тысяч медицинских записей из Великобритании.

Это исследование не может продемонстрировать причинно-следственную связь, но дополняет ряд исследований о роли вирусов в развитии болезней Паркинсона и Альцгеймера.

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