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Врач рассказал о суперфуде для ума, памяти и иммунитета

20 апреля 2023 11:16
345e9074-9243-40b5-43cd-a3e2868d8400 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Ноотроп ежовик гребенчатый для работы мозгов
Суперфуд для работы мозга: Фото Freepik
345e9074-9243-40b5-43cd-a3e2868d8400 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Ежовик геребенчатый — этому грибу приписывают очень много полезных свойств, самой главной которой является стимуляция умственной деятельности и памяти. Также эта пищевая добавка устраняет тревогу и апатию. 

Об этом сообщил семейный врач, функциональный диагност и УЗ специалист Михаил Петрик.

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"Ежовик гребенчатй культивируется для употребления в пищу и его тело служит для получения добавок. Добавки это чаще всего высушенный гриб перемолотый в порошок. Привлек он внимание благодаря приписываемому свойству улучшать умственные способности, то есть память, обучаемость  замедлять возрастные когнитивные нарушения. Также отмечается положительное влияние гриба при депрессии и при тревожных расстройствах психики", — пояснил врач. 

Гриб ежовик гребенчатый/львиная грива (Lion's mane; Hericium erinaceus) Фото: YouTube Михаил Петрик

Исследования показывают способность ежовика стимулировать функции астроцитов — клеток головного мозга, который питают нервные клетки. При этом в астроцитах увеличивается синтез вещества, факторы роста нервов. 

Фактор роста нервов стимулирует функцию нервных клеток Фото: Freepik

"Я хочу дать ответы на вопрос, транслируется клинически значимый эффект. То есть есть ли доказательства полезности ежовика у людей. В доказательной медицине существует иерархия силы доказательств, это пирамида на верхушке которой расположены рандомизированные клинические исследования, систематизированные обзоры и мета анализы", — сказал доктор. 

Пирамида исследования Фото: YouTube Михаил Петрик 

Обратимся к библиотеке крупнейших медицинских исследований

Вывод одного из обзоров из 48 исследований таков: ресвератрол, мицелий HERICIUM ERINACEUS, добавки с витамином D и бетаином улучшали когнитивные функции функциональный прогноз и качество жизни, в отличие от других пищевых добавок, которые не влияли на когнитивные шкалы. 

Есть ли побочные эффекты 

Показатели группы ямабушитаке увеличивались с увеличением продолжительности приема, но на 4-1 неделе после окончания 16-недельного приема показатели значительно снижались. Лабораторные тесты не выявили побочных эффектов. Результаты, полученные в этом исследовании, позволяют предположить, что ямабушитаке (он же ежовик) эффективен в улучшении легких когнитивных нарушений. 

Уменьшение тревоги и депрессии 

Это еще одно исследовании на основании 4-недельного приема HERICIUM ERINACEUS. 

"Результаты показывают, что прием HERICIUM ERINACEUS может уменьшить депрессию и тревогу, и эти результаты предполагают механизм, отличный от усиливающего NGF (фактора роста нервов) действия HERICIUM ERINACEUS", — добавил врач. 

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"Это довольно узконаправленное исследование, которое для большинства не несет практической пользы. Исследовалось много растений, в том числе ежовик гребенчатый. Да, растения улучшают течение заболевания, но нужны дальнейшие исследования", — отметил доктор. 

Улучшение когнитивных функций 

"Различные химические соединения в том числе герицеоны, содержащиеся в грибах, оказывают множественное воздействие на нейронные сети мозга и улучшают когнитивные функции. На сегодняшний день пероральный прием HERICIUM ERINACEUS является безопасным и удобным методом профилактики деменции", — пояснил Михаил Петрик. 

Воздействие на нейронные сети мозга Фото: Pexels

Во всех исследованиях в основном принимался порошок ежовика гребенчатого в дозе от 250-800 мг трижды в день. Не в одном исследовании не было отмечено серьезных побочных эффектов. Имеющиеся на сегодняшний день исследований касается только аспектов психического здоровья. 

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