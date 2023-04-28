Які продукти можуть знімати стрес?

Організм перебуває у стресі. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Коли організм у стресі, щоб впоратися з ним, потрібно багато ресурсів. Іде багато запасів білка, вітамінів групи В, вітаміну С, мінералів таких як магній, кальцій, хром та інших поживних речовин.

Про це повідомила лікарка терапевт Діана Жуковська.

Читайте також:

"Розберемо, які продукти важливо запровадити у раціон у стресовий період, щоб живити організм, правильно підтримати його і заповнити дефіцити. Важливо заповнювати їх у першу чергу з їжі, а вже потім БАДами, які повинен призначати виключно лікар (бо навіть вітаміни мають свої протипоказання, які враховує лікар)", — пояснила терапевт.

Насамперед важливо заповнювати дефіцит білка.

Кращі джерела білка:

домашні молочні продукти;

субпродукти;

яйця.

Домашні яйця. Фото: Pexels

Найкращі джерела вітамінів В:

печінка;

обліпиха;

капуста;

часник;

гречка.

Кращі джерела магнію та хрому:

гарбузове насіння;

рис;

морепродукти;

качине м'ясо;

перепелинні яйця;

броколі.

Продукти багаті на магній і хром. Фото: Pexels

Найкращі джерела кальцію

домашні молочні продукти;

сири.

Фрукти багаті Вітаміном С. Фото: Pexels

Найкращі джерела вітаміну С:

капуста;

кислі ягоди;

кислих фруктів.

Раніше ми повідомляли, що вживання смаженої їжі пов'язане з депресією та тривогою.