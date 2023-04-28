Які продукти можуть знімати стрес?

Терапевт розповіла про раціон під час сильного стресу
Коли організм у стресі, щоб впоратися з ним, потрібно багато ресурсів. Іде багато запасів білка, вітамінів групи В, вітаміну С, мінералів таких як магній, кальцій, хром та інших поживних речовин.
Про це повідомила лікарка терапевт Діана Жуковська.
"Розберемо, які продукти важливо запровадити у раціон у стресовий період, щоб живити організм, правильно підтримати його і заповнити дефіцити. Важливо заповнювати їх у першу чергу з їжі, а вже потім БАДами, які повинен призначати виключно лікар (бо навіть вітаміни мають свої протипоказання, які враховує лікар)", — пояснила терапевт.
Насамперед важливо заповнювати дефіцит білка.
Кращі джерела білка:
- домашні молочні продукти;
- субпродукти;
- яйця.
Найкращі джерела вітамінів В:
- печінка;
- обліпиха;
- капуста;
- часник;
- гречка.
Кращі джерела магнію та хрому:
- гарбузове насіння;
- рис;
- морепродукти;
- качине м'ясо;
- перепелинні яйця;
- броколі.
Найкращі джерела кальцію
- домашні молочні продукти;
- сири.
Найкращі джерела вітаміну С:
- капуста;
- кислі ягоди;
- кислих фруктів.
Раніше ми повідомляли, що вживання смаженої їжі пов'язане з депресією та тривогою.