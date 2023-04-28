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Терапевт розповіла про раціон під час сильного стресу

28 квітня 2023 13:09
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Які продукти можуть знімати стрес?
Організм перебуває у стресі. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Коли організм у стресі, щоб впоратися з ним, потрібно багато ресурсів. Іде багато запасів білка, вітамінів групи В, вітаміну С, мінералів таких як магній, кальцій, хром та інших поживних речовин.

Про це повідомила лікарка терапевт Діана Жуковська.

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"Розберемо, які продукти важливо запровадити у раціон у стресовий період, щоб живити організм, правильно підтримати його і заповнити дефіцити. Важливо заповнювати їх у першу чергу з їжі, а вже потім БАДами, які повинен призначати виключно лікар (бо навіть вітаміни мають свої протипоказання, які враховує лікар)", — пояснила терапевт.

Насамперед важливо заповнювати дефіцит білка.

Кращі джерела білка:

  • домашні молочні продукти;
  • субпродукти;
  • яйця.
Домашні яйця. Фото: Pexels

Найкращі джерела вітамінів В:

  • печінка;
  • обліпиха;
  • капуста;
  • часник;
  • гречка.

Кращі джерела магнію та хрому:

  • гарбузове насіння;
  • рис;
  • морепродукти;
  • качине м'ясо;
  • перепелинні яйця;
  • броколі.
Продукти багаті на магній і хром. Фото: Pexels

Найкращі джерела кальцію

  • домашні молочні продукти;
  • сири.
Фрукти багаті Вітаміном С. Фото: Pexels

Найкращі джерела вітаміну С:

  • капуста;
  • кислі ягоди;
  • кислих фруктів.

Раніше ми повідомляли, що вживання смаженої їжі пов'язане з депресією та тривогою.

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