Какие продукты могут снимать стресс?

Организм находится в стрессе. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Когда организм в стрессе, чтобы справиться с ним — требуется много ресурсов. Уходит много запасов белка, витаминов группы В, витамина С, минералов таких как магний, кальций, хром и других питательных веществ.

Об этом сообщила врач терапевт Диана Жуковская.

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"Разберем, какие продукты важно ввести в рацион в стрессовый период, чтоб питать организм, правильно поддержать его и восполнить дефициты. Важно восполнять их в первую очередь из еды, а уже потом БАДами, которые должен назначать исключительно врач (так как даже у витаминов есть свои противопоказания, которые учитывает доктор)", — объяснила терапевт.

В первую очередь важно восполнять дефицит белка.

Лучшие источники питательного белка:

домашние молочные продукты;

субпродукты;

яйца.

Домашние яйца. Фото: Pexels

Лучшие источники витаминов В:

печень;

облепиха;

капуста;

чеснок;

гречка.

Лучшие источники магния и хрома:

тыквенные семечки;

рис;

морепродукты;

утиное мясо;

перепелинные яйца;

брокколи.

Продукты богатые магнием и хромом. Фото: Pexels

Лучшие источники кальция

домашние молочные продукты;

сыры.

Фрукты богатые Витамином С. Фото: Pexels

Лучшие источники витамина С:

капуста;

кислые ягоды;

кислые фрукты.

Ранее мы сообщали, что употребление жареной пищи связано с депрессией и тревогой.