Какие продукты могут снимать стресс?

Терапевт рассказала про рацион во время сильного стресса
Когда организм в стрессе, чтобы справиться с ним — требуется много ресурсов. Уходит много запасов белка, витаминов группы В, витамина С, минералов таких как магний, кальций, хром и других питательных веществ.
Об этом сообщила врач терапевт Диана Жуковская.
"Разберем, какие продукты важно ввести в рацион в стрессовый период, чтоб питать организм, правильно поддержать его и восполнить дефициты. Важно восполнять их в первую очередь из еды, а уже потом БАДами, которые должен назначать исключительно врач (так как даже у витаминов есть свои противопоказания, которые учитывает доктор)", — объяснила терапевт.
В первую очередь важно восполнять дефицит белка.
Лучшие источники питательного белка:
- домашние молочные продукты;
- субпродукты;
- яйца.
Лучшие источники витаминов В:
- печень;
- облепиха;
- капуста;
- чеснок;
- гречка.
Лучшие источники магния и хрома:
- тыквенные семечки;
- рис;
- морепродукты;
- утиное мясо;
- перепелинные яйца;
- брокколи.
Лучшие источники кальция
- домашние молочные продукты;
- сыры.
Лучшие источники витамина С:
- капуста;
- кислые ягоды;
- кислые фрукты.
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