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Терапевт рассказала про рацион во время сильного стресса

28 апреля 2023 13:09
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие продукты могут снимать стресс?
Организм находится в стрессе. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Когда организм в стрессе, чтобы справиться с ним — требуется много ресурсов. Уходит много запасов белка, витаминов группы В, витамина С, минералов таких как магний, кальций, хром и других питательных веществ.

Об этом сообщила врач терапевт  Диана Жуковская

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"Разберем, какие продукты важно ввести в рацион в стрессовый период, чтоб питать организм, правильно поддержать его и восполнить дефициты. Важно восполнять их в первую очередь из еды, а уже потом БАДами, которые должен назначать исключительно врач (так как даже у витаминов есть свои противопоказания, которые учитывает доктор)", — объяснила терапевт. 

В первую очередь важно восполнять дефицит белка. 

Лучшие источники питательного белка:

  • домашние молочные продукты;
  • субпродукты;
  • яйца. 
Домашние яйца. Фото: Pexels

Лучшие источники витаминов В: 

  • печень;
  • облепиха;
  • капуста;
  • чеснок;
  • гречка.

Лучшие источники магния и хрома: 

  • тыквенные семечки;
  • рис;
  • морепродукты;
  • утиное мясо;
  • перепелинные яйца;
  • брокколи. 
Продукты богатые магнием и хромом. Фото: Pexels

Лучшие источники кальция

  • домашние молочные продукты;
  • сыры.
Фрукты богатые Витамином С. Фото: Pexels

Лучшие источники витамина С: 

  • капуста;
  • кислые ягоды;
  • кислые фрукты. 

Ранее мы сообщали, что употребление жареной пищи связано с депрессией и тревогой.

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