Поки спиш можна спалювати жир, виконуючи всього ці п'ять правил

Людина спить. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Сон є вирішальним фактором, коли справа доходить до схуднення, і якщо ви не отримуєте достатньої кількості сну, це може перешкоджати вашому прогресу, згідно з даними Фонду сну. Але чи знали ви, що ви також можете використовувати силу сну на свою користь, щоб допомогти вам спалювати більше жиру?

Про це повідомив Eat This, Not That.

Читайте також:

Спробуйте інтервальне голодування

Періодичне голодування — це дієтичний підхід, який передбачає циклічне чергування періодів прийому їжі та голодування.

"Під час голодування організм використовує накопичений жир як джерело енергії, що призводить до втрати жиру. Коли ми спимо, наше тіло природним чином переходить у стан голодування. Поєднання цього з інтервальним голодуванням може подовжити період голодування, що призведе до більшої втрати жиру під час сну. Крім того, інтервальне голодування може допомогти регулювати гормони, які впливають на втрату ваги, такі як інсулін і гормон росту людини", — сказала докторка медичних наук, зареєстрована дієтологина компанії Balance One Supplements Тріста Бест.

Легка вечеря. Фото: Pexels

Загалом, включення інтервального голодування в здоровий спосіб життя може бути невеликим, але ефективним способом сприяти втраті жиру під час сну.

Підтримуйте прохолодну температуру в кімнаті під час сну.

За даними Національного інституту здоров'я, сон у прохолодній кімнаті може прискорити метаболізм і активізувати бурий жир, який спалює калорії для вироблення тепла. Поганий сон пов'язаний з гормональним дисбалансом, який може призвести до збільшення ваги.

Провітрювання кімнати перед сном. Фото: Pexels

"Коли ми спимо в прохолодному середовищі, наше тіло докладає більше зусиль, щоб підтримувати температуру тіла, що може призвести до збільшення кількості спалених калорій. Крім того, сон у прохолодній кімнаті може покращити якість сну, що також може сприяти зниженню ваги", — додала докторка медичних наук.

Хоча сон у прохолодній кімнаті може здатися незначною зміною, це може бути ефективним способом сприяти втраті жиру під час сну.

Робіть силові тренування ввечері

За даними клініки Майо, силові тренування можуть прискорити метаболізм. Це означає, що підняття ваги може допомогти вам спалити більше калорій — навіть коли ви спите (тобто коли ваше тіло перебуває у стані спокою). Спробуйте зробити швидке силове тренування ввечері, щоб прискорити метаболізм перед сном.

Жінка тренується вдома. Фото: Pexels

"Силові тренування можуть збільшити м'язову масу, що призводить до збільшення швидкості метаболізму в організмі, а отже, до більшого спалювання калорій, навіть у стані спокою. Крім того, підняття ваги може стимулювати вироблення гормону росту, який відіграє важливу роль у втраті жиру і рості м'язів. Вправи також можуть покращити якість сну та зменшити стрес, що призводить до більш спокійного нічного сну, а отже, сприяє схудненню", — додала докторка медичних наук, зареєстрована дієтологина компанії Balance One Supplements Тріста Бест.

Приймайте холодний душ

За даними Клівлендської клініки, холодний душ і крижані ванни стимулюють спалювання бурого жиру, подібно до сну в прохолодній кімнаті. Крім того, шок від холодної води може прискорити метаболізм і допомогти вам спалити більше калорій протягом дня.

Холодний душ. Фото: Pexels

"Холодний душ може збільшити вироблення бурого жиру в організмі, який спалює калорії для вироблення тепла. Він також може покращити якість сну і зменшити запалення, що призводить до більш спокійного нічного сну і підтримує здорову втрату ваги", — зауважила докторка медичних наук..

Уникайте їжі перед сном

Дослідження показують, що прийом їжі безпосередньо перед сном може призвести до того, що ваш організм відкладатиме зайві калорії у вигляді жиру, замість того, щоб спалювати їх для отримання енергії. Тому намагайтеся не їсти принаймні за дві-три години до сну, щоб дати можливість травній системі впоратися зі своєю роботою і допомогти тілу скинути жир під час сну.

Холодильник зі продуктами. Фото: Pexels

"Споживання великої кількості їжі може ускладнити засинання, що негативно вплине на якість вашого відпочинку. Вживання легкої їжі за кілька годин до сну може допомогти вашому організму перетравлювати їжу більш ефективно і запобігти відкладенню зайвих калорій у вигляді жиру", — резюмувала Тріста Бест.

Раніше ми писали про рекомендації, які допоможуть міцно спати.