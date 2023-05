Пока спишь можно сжигать жир, выполняя всего эти пять правил

Человек спит. Фото: Pexels

Сон является решающим фактором, когда дело доходит до похудения, и если вы не получаете достаточного количества сна, это может препятствовать вашему прогрессу, согласно данным Фонда сна. Но знали ли вы, что вы можете использовать силу сна в свою пользу, чтобы помочь вам сжигать больше жира?

Об этом сообщил Eat This, Not That.

Попробуйте интервальное голодание

Периодическое голодание — это диетический подход, предполагающий циклическое чередование периодов приема пищи и голодания.

"Во время голодания организм использует накопленный жир как источник энергии, приводящий к потере жира. Когда мы спим, наше тело естественным образом переходит в состояние голодания. Сочетание этого с интервальным голоданием может продлить период голодания, что приведет к большей потере жира во время сна. . Кроме того, интервальное голодание может помочь регулировать гормоны, влияющие на потерю веса, такие как инсулин и гормон роста человека", — сказала доктор медицинских наук, зарегистрированная диетология компании Balance One Supplements Триста Бест.

Легкий ужин. Фото: Pexels

В общем, включение интервального голодания в здоровый образ жизни может быть небольшим, но эффективным способом способствовать потере жира во время сна.

Поддерживайте холодную температуру в комнате во время сна

По данным Национального института здоровья, сон в прохладной комнате может ускорить метаболизм и активизировать бурый жир, сжигающий калории для выработки тепла. Плохой сон связан с гормональным дисбалансом, который может привести к увеличению веса.

Проветривание комнаты перед сном. Фото: Pexels

"Когда мы спим в прохладной среде, наше тело прилагает больше усилий для поддержания температуры тела, что может привести к увеличению количества сожженных калорий. Кроме того, сон в прохладной комнате может улучшить качество сна, что также может способствовать снижению веса", — добавила доктор медицинских наук.

Хотя сон в холодной комнате может показаться незначительным изменением, это может быть эффективным способом способствовать потере жира во время сна.

Делайте силовые тренировки вечером

По данным клиники Майо, силовые тренировки могут ускорить метаболизм. Это означает, что поднятие веса может помочь вам сжечь больше калорий даже когда вы спите (т.е. когда ваше тело находится в состоянии покоя). Попробуйте сделать быструю силовую тренировку вечером, чтобы ускорить метаболизм перед сном.

Женщина занимается спортом дома. Фото: Pexels

"Силовые тренировки могут увеличить мышечную массу, что приводит к увеличению скорости метаболизма в организме, а следовательно, к большему сжиганию калорий, даже в состоянии покоя. Кроме того, поднятие веса может стимулировать выработку гормона роста, играющего важную роль в потере жира. и росте мышц. Упражнения также могут улучшить качество сна и уменьшить стресс, что приводит к более спокойному ночному сну, а следовательно, способствует похудению", — добавила доктор медицинских наук, зарегистрированная диетология компании Balance One Supplements Триста Бест.

Принимайте холодный душ

По данным Кливлендской клиники, холодный душ и ледяные ванны стимулируют сжигание бурого жира, подобно сну в прохладной комнате. Кроме того, шок холодной воды может ускорить метаболизм и помочь вам сжечь больше калорий в течение дня.

Холодный душ. Фото: Pexels

"Холодный душ может увеличить выработку бурого жира в организме, который сжигает калории для выработки тепла. Он также может улучшить качество сна и уменьшить воспаление, что приводит к более спокойному ночному сну и поддерживает здоровую потерю веса", — отметила доктор медицинских наук.

Избегайте еды перед сном

Исследования показывают, что прием пищи непосредственно перед сном может привести к тому, что ваш организм будет откладывать лишние калории в виде жира, вместо того чтобы сжигать их для получения энергии. Поэтому старайтесь не есть как минимум за два-три часа до сна, чтобы дать возможность пищеварительной системе справиться со своей работой и помочь телу сбросить жир во время сна.

Холодильник с продуктами. Фото: Pexels

"Потребление большого количества пищи может осложнить засыпание, что негативно повлияет на качество вашего отдыха. Употребление легкой пищи за несколько часов до сна может помочь вашему организму переваривать пищу более эффективно и предотвратить отложение лишних калорий в виде жира", — резюмировала Триста Бест.

