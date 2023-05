Как избавиться от жира на животе

Девушка готовит еду. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Некоторые вредные привычки перед сном отрицательно влияют на ваш вес, в частности на нежелательный жир на животе. Американские диетологи назвали несколько причин, по которым не удается поддерживать нормальный вес.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

Читайте также:

Давайте будем реалистами, от некоторых повадок трудно отказаться. Но The Nutrition Twins поделились с нами несколькими ритуалами перед сном, которые вы, возможно, делаете, и от которых стоит как можно скорее отказаться — особенно, если вы не хотите, чтобы в вашем животе скапливалась жировая прослойка.

1. Стакан молока перед сном

"Некоторые люди любят пить теплое молоко перед сном, чтобы помочь себе заснуть. Это не удивительно, ведь этот напиток содержит триптофан - аминокислоту, которая помогает расслабиться и чувствовать себя лучше. Плохая новость заключается в том, что лишние калории не идут на пользу вашей талии", — прокомментировали известные близнецы диетолги Тамми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос.

Стакан молока. Фото: Pexels

Диетологи отмечают, что если выпивать стакан молока перед сном каждый день в течение шести месяцев, вы наберете более десяти лишних килограммов.

2. Смотреть социальные сети

"Синий свет, излучаемый мобильными телефонами и компьютерами, подавляет мелатонин и нарушает циркадный ритм и полноценный ночной сон. Когда вы не спите крепко, мозг нуждается в энергии и жаждет сахара. Легко закончить тем, что будете переедать сладкое, пытаясь поддержать мозг бодрости", — отмечали диетологи.

Девушка, лежа с телефоном. Фото: Pexels

Кроме того, без достаточного количества сна изменяется гормональный фон, что затрудняет поддержание метаболизма, ускоряющего формирование сухой мышечной ткани, и облегчает накопление жира.

3. Употребление кофеина

Кофеин — настоящий убийца, когда дело доходит до ночного времени. Неудивительно, что выпитая поздно вечером чашка крепкого кофе может мешать вам спать ночью.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Clinical Sleep Medicine, кофеин, употребленный за шесть часов до сна, может действительно испортить, разрушив спокойный ночной сон.

Чашка кофе. Фото: Pexels

Это касается не только вашего спящего режима, но и увеличения веса. Harvard Health Publishing сообщает, что дефицит сна связан с повышением уровня гормона грелина, который делает вас голоднее и может способствовать увеличению веса.

4. Заседание перед телевизором допоздна

Конечно, заседание допоздна по любимым фильмам вызывает привыкание, но зацикленность на сериалах может привести к тому, что вы начнете есть нездоровые закуски.

Пара смотрит сериал. Фото: Pexels

Согласно исследованиям, поточное телевидение связано с большим количеством потребляемых калорий и неправильным питанием.

5. Есть за несколько часов перед сном

Есть слишком близко ко сну — главное "нет-нет". В идеале, вы должны съесть последний прием пищи за три или более часов до того, как ляжете в постель, объясняют The Nutrition Twins.

"Когда мы спим, мы выключаем пищеварение и работаем над восстановлением и исцелением нашего организма. восстановиться и отремонтироваться, эти калории не используются должным образом, и их может постигнуть ужасная судьба – отложиться в виде жира на животе", — отметили диетологи.

Девушка возле окна. Фото: Pexels

Исследования показывают, что слишком поздний прием пищи нарушает циркадный ритм, оказывая негативное влияние на регуляцию уровня сахара в крови и метаболизм жиров. Кроме того, приём большого количества пищи в опасной близости ко времени сна может спровоцировать изжогу и расстройство желудка, что может полностью нарушить ночной отдых.

Раньше мы писали о восьми лучших завтраках для здоровья кишечника, по мнению диетологов.