Как избавиться от жира на животе

Пять ночных привычек, которые тайно увеличивают жир на животе
Некоторые вредные привычки перед сном отрицательно влияют на ваш вес, в частности на нежелательный жир на животе. Американские диетологи назвали несколько причин, по которым не удается поддерживать нормальный вес.
Об этом сообщил Eat This, Not That.
Давайте будем реалистами, от некоторых повадок трудно отказаться. Но The Nutrition Twins поделились с нами несколькими ритуалами перед сном, которые вы, возможно, делаете, и от которых стоит как можно скорее отказаться — особенно, если вы не хотите, чтобы в вашем животе скапливалась жировая прослойка.
1. Стакан молока перед сном
"Некоторые люди любят пить теплое молоко перед сном, чтобы помочь себе заснуть. Это не удивительно, ведь этот напиток содержит триптофан - аминокислоту, которая помогает расслабиться и чувствовать себя лучше. Плохая новость заключается в том, что лишние калории не идут на пользу вашей талии", — прокомментировали известные близнецы диетолги Тамми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос.
Диетологи отмечают, что если выпивать стакан молока перед сном каждый день в течение шести месяцев, вы наберете более десяти лишних килограммов.
2. Смотреть социальные сети
"Синий свет, излучаемый мобильными телефонами и компьютерами, подавляет мелатонин и нарушает циркадный ритм и полноценный ночной сон. Когда вы не спите крепко, мозг нуждается в энергии и жаждет сахара. Легко закончить тем, что будете переедать сладкое, пытаясь поддержать мозг бодрости", — отмечали диетологи.
Кроме того, без достаточного количества сна изменяется гормональный фон, что затрудняет поддержание метаболизма, ускоряющего формирование сухой мышечной ткани, и облегчает накопление жира.
3. Употребление кофеина
Кофеин — настоящий убийца, когда дело доходит до ночного времени. Неудивительно, что выпитая поздно вечером чашка крепкого кофе может мешать вам спать ночью.
Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Clinical Sleep Medicine, кофеин, употребленный за шесть часов до сна, может действительно испортить, разрушив спокойный ночной сон.
Это касается не только вашего спящего режима, но и увеличения веса. Harvard Health Publishing сообщает, что дефицит сна связан с повышением уровня гормона грелина, который делает вас голоднее и может способствовать увеличению веса.
4. Заседание перед телевизором допоздна
Конечно, заседание допоздна по любимым фильмам вызывает привыкание, но зацикленность на сериалах может привести к тому, что вы начнете есть нездоровые закуски.
Согласно исследованиям, поточное телевидение связано с большим количеством потребляемых калорий и неправильным питанием.
5. Есть за несколько часов перед сном
Есть слишком близко ко сну — главное "нет-нет". В идеале, вы должны съесть последний прием пищи за три или более часов до того, как ляжете в постель, объясняют The Nutrition Twins.
"Когда мы спим, мы выключаем пищеварение и работаем над восстановлением и исцелением нашего организма. восстановиться и отремонтироваться, эти калории не используются должным образом, и их может постигнуть ужасная судьба – отложиться в виде жира на животе", — отметили диетологи.
Исследования показывают, что слишком поздний прием пищи нарушает циркадный ритм, оказывая негативное влияние на регуляцию уровня сахара в крови и метаболизм жиров. Кроме того, приём большого количества пищи в опасной близости ко времени сна может спровоцировать изжогу и расстройство желудка, что может полностью нарушить ночной отдых.
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