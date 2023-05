Чим краще всього снідати

Корисний сніданок. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Є причина, чому сніданок часто називають "найважливішим прийомом їжі протягом дня". Він допомагає вам почуватися бадьорими та енергійними, сприяє стабільному рівню цукру в крові, а також покращує когнітивні функції.

Про це повідомив Eat This, Not That.

Здоров'я кишечника відіграє невід'ємну роль у загальному самопочутті, оскільки трильйони мікробів, що вистилають травний тракт, виконують кілька різних функцій. Вони допомагають травленню і сприяють засвоєнню мінералів, а також взаємодіють з імунною системою і викликають зміни настрою.

Кефір

Якщо ви хочете урізноманітнити свій звичний смузі на сніданок, додайте в нього кефір — це один із способів зміцнити здоров'я кишечника.

"Кефір — це кисломолочний напій, який містить живі бактерії, що підтримують здорову мікробіоту кишечника", — повідомила магістриня медицини Лорен Манакер.

Склянка кефіру. Фото: Pexels

Хоча кефір схожий на йогурт, виявилося, що він містить втричі більше пробіотиків, ніж звичайний йогурт. Згідно з оглядом у журналі Frontiers in Microbiology, пробіотичні продукти можуть змінювати мікробіоту кишечника, вводячи нові види або штами в шлунково-кишковий тракт. Вони також можуть сприяти зростанню корисних мікробів, які вже присутні.

Волоські горіхи

"Дослідження показало, що споживання волоських горіхів пов'язане з позитивними змінами в мікробіомі кишечника. Зокрема, у тих, хто з'їдає 42 грами волоських горіхів щодня протягом трьох тижнів, спостерігалося зниження рівня вторинних жовчних кислот, які можуть відігравати певну роль у виникненні раку товстої кишки, запалення та шлунково-кишкових захворювань", — додала експертка.

Горіхи в тарілці. Фото: Pexels

Крім того, Лорен Манакер зазначає, що дослідження показало, що вживання волоських горіхів призвело до збільшення кількості "хороших" кишкових бактерій.

Вівсянка

Вівсянка відома своїми численними перевагами для здоров'я, такими як зниження рівня холестерину та контроль рівня цукру в крові. Тому не дивно, що вона може мати позитивний вплив і на ваш кишечник.

Вівсянка з ягодами. Фото: Pexels

"Обов'язково споживайте вівсяні продукти з невеликою кількістю доданого цукру або взагалі без нього", — сказала дієтологиня Моллі Хембрі.

Чорнослив

"Якщо ви хочете почати свій вихідний день із заохочення регулярності та запобігання запорам, чорнослив — це ваш квиток", — прокоментували близнюки-дієтологи Таммі Лакатос і Ліссі Лакатос.

Чорнослив та сливи. Фото: Pexels

За даними The Nutrition Twins, вчені не зовсім впевнені, як саме чорнослив творить свою магію. Однак дієтологи вважають, що це поєднання пребіотичної клітковини, антиоксидантів та сорбіту — цукрового спирту, який повільно засвоюється організмом.

Пребіотична клітковина позитивно впливає на бактерії в кишечнику, забезпечуючи їжу для корисних пробіотичних бактерій і знижуючи ризик розвитку раку товстої кишки.

Персики

Це природне джерело цукру — чудове солодке доповнення до вашого сніданку. Додайте персики до ранкового йогурту, покладіть їх на млинці чи вафлі або намажте ними тост з низьким вмістом цукру, щоб отримати розчинну клітковину — харчові волокна, які всмоктують воду з випорожненнями.

Стиглі персики. Фото: Pexels

Цільнозернові каші з бананом

"Цільнозернові продукти, такі як вівсянка і цільна пшениця, — це чудово, але розширюйте свій кругозір і на інші, такі як ячмінь і цільне жито, оскільки їх клітковина містить неперетравлювані вуглеводи, бета-глюкан", — кажуть дієтологи-близнюки.

Каша з бананом. Фото: Pexels

Ці корисні вуглеводи покращують здоров'я кишківника та сприяють росту корисних для нього бактерій, таких як лактобактерії, біфідобактерії та бактероїди.

Боби

Квасоля може не вважатися типовим продуктом для сніданку, але вона є чудовим, корисним для кишківника вибором для початку дня.

Різні види бобових. Фото: Pexels

"Квасоля — це переважно розчинна клітковина, яка повільно перетравлюється, збільшуючи відчуття ситості", — додали дієтологи.

Лимонна вода

Починаючи свій ранковий сніданок з великої склянки лимонної води, ви можете допомогти керувати процесом травлення, як стверджують фахівці Nutrition Twins.

Склянка води з лимоном. Фото: Pexels

"Поєднання води та кислоти, що містяться в лимоні, сприяє травленню, допомагаючи розщеплювати їжу, щоб ваш організм міг засвоювати поживні речовини, а також пом'якшує стілець, щоб травний тракт міг почати день свіжим, виводячи відходи і токсини з кишечника", — кажуть фахівці Nutrition Twins.

Лимони також містять потужні поліфеноли — мікроелементи, які захищають тканини організму від окислювального стресу та пов'язаних з ним патологій, таких як рак, ішемічна хвороба серця та запалення. Це також захищає мікробіом від негативних наслідків старіння.

