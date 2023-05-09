Який вітамін в бананах?

Дівчина тримає банани. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Незважаючи на те, що банан є екзотичним фруктом, для нас цей продукт став таким же звичним, як, наприклад, яблука. Експерти з харчування розповіли чи настільки корисні банани.

Про це повідомили дієтологи зі Школи Здоров‘я доктора Толстікової.

Читайте також:

Банани: користь та шкода

"Банан — один із найпопулярніших плодів у світі. Смачно, корисно, можна їсти як окремий продукт, а можна додавати до різних страв. Банан — це фрукт чи ягода? Цікаво, що насправді банан — це ягода. Колір — жовтий, смак — солодкий, таким має бути стигла м’якоть. Хоча розмір і колір можуть відрізнятися у різних сортів", — повідомили дієтологи.

Банани в раціоні. Фото: Pexels

Склад та калорійність бананів В одному середньому стиглому банані вагою 126 г міститься: 94,4 г води; 1,37 г білка; 0,416 г жиру; 28,8 г вуглеводів та 15,4 г цукру; 3,28 г клітковини. Вуглеводи в банані — це крохмаль та цукор. Так, зелений банан на 80% складається з крохмалю, але в міру його дозрівання кількість цієї речовини може знизитись практично до 1%. Цукор у цьому випадку — це сахароза, фруктоза та глюкоза. У стиглому фрукті цукру може бути до 16%, зате у фрукті низький глікемічний індекс — від 42 до 58 (GI), цей показник також залежить від стиглості плоду.

"Резистентний крохмаль (крохмаль, який не розщеплює ферменти підшлункової залози, і є пребіотиком) і пектин корисні при цукровому діабеті, оскільки можуть зменшувати вміст глюкози в крові після їжі, а банан якраз їх і містить. Такий різновид крохмалю діє, як і харчові волокна — він не розщеплюється в тонкому кишківнику, а тому в кров потрапляє менше глюкози", — додали дієтологи.

Скільки калорій у банані?

Харчова цінність плоду 126 г – 112 ккал.

Вітаміни, мінерали, мікроелементи в одному середньому плоді:

вітамін С – 11 мг;

вітамін B6 – 0,462 мг;

вітамін A – 3,78 мкг;

вітамін E (альфа-токоферол) – 0,126 мг;

вітамін K – 0,63 мкг;

кальцій – 6,3 мг;

залізо – 0,328 мг;

магній – 34 мг;

фосфор – 27,7 мг;

калій – 451 мг;

фолати – 25,2 мкг;

холін – 12,3 мг.

Поживний банан. Фото: Pexels

"Багато хто задається питаннями про те, чим корисний банан, скільки білків у банані, жирів та вуглеводів, які він містить вітаміни та мінерали. Популярністю ягода завдячує своєму солодкуватому смаку. Тим, хто хоче скинути зайву вагу та дотримується здорового збалансованого харчування, також важлива калорійність банана", — зауважили експерти.

Банан: користь та шкода

Причини, з яких варто включити до свого збалансованого раціону банани: допоможе підтримувати здоров’я ШКТ. Насамперед це пов’язано з наявністю у складі клітковини та резистентного крохмалю. Останній є пребіотиком — потрапляючи в товсту кишку, він стає харчуванням для корисних бактерій, тим самим збільшуючи їхню кількість.

Банан на столі. Фото: Pexels

Пектин, який міститься у зелених та стиглих плодах, пом’якшує стул та захищає від запорів; корисний для серця. Калій міститься в бананах і вкрай необхідний серцевому м’язу, а також сприяє нормалізації артеріального тиску.

"Як показують дослідження, ризик серцево-судинних захворювань знижується на 27%, якщо людина включить у свій раціон продукти, багаті на цей мінерал. До того ж, у бананах багато магнію — ще один мінерал, корисний для серця; допоможе у боротьбі із зайвою вагою. Насправді немає жодного дослідження, яке б безпосередньо перевіряло вплив бананів на зниження ваги", — вважають дієтологи.

Однак є кілька фактів, які роблять цей продукт корисним для тих, хто бажає скинути зайву вагу.

Банани. Фото: Pexels

Експерти з харчування також зауважують, що банани містять мало калорій, але при цьому вони поживні. До того ж отримання клітковини у достатній кількості сприяє втраті ваги. Особливий тип крохмалю, який є в бананах, знижує апетит, і його найбільше у зелених плодах; багатий на антиоксиданти. У банані містяться флавоноїди та аміни. Вони знижують ризик серцево-судинних хвороб та дегенеративних захворювань.

"Захищають клітини від окисних процесів внаслідок дії вільних радикалів; корисний для здоров’я нирок завдяки вмісту калію. Але якщо йдеться про важкі стадії хвороб, необхідно зменшити кількість споживаного калію. Особливо це стосується тих, хто проходить діаліз", — повідомили дієтологи.

Перш ніж вживати банани, слід проконсультуватися зі своїм лікарем, оскільки банани при панкреатиті також можуть допомогти. Розчинна клітковина допомагає при початковій стадії захворювання підшлункової залози зменшити ускладнення хвороби. Але при хронічній стадії потрібно контролювати кількість споживаних харчових волокон.

Раніше ми писали, що лікар розповів про суперфуд для розуму, пам'яті та імунітету.