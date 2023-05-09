Какой витамин в бананах?

Девушка держит бананы. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Несмотря на то, что банан является экзотическим фруктом, для нас этот продукт стал таким же обычным, как, например, яблоки. Эксперты по питанию рассказали полезны ли бананы.

Об этом сообщили диетологи из Школы Здоровья доктора Толстиковой.

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Бананы: польза и вред

"Банан — один из самых популярных плодов в мире. Вкусно, полезно, можно есть как отдельный продукт, а можно добавлять в разные блюда. Банан – это фрукт или ягода? Интересно, что на самом деле банан – это ягода. Цвет желтый, вкус сладкий, таким должна быть спелая мякоть. Хотя размер и цвет могут отличаться у разных сортов", — сообщили диетологи.

Бананы в рационе. Фото: Pexels

Состав и калорийность бананов В одном среднем спелом банане весом 126 г содержится: 94,4 г воды; 1,37 г белка; 0,416 г жира; 28,8 г углеводов и 15,4 г сахара; 3,28 г клетчатки. Углеводы в банане – это крахмал и сахар. Да, зеленый банан на 80% состоит из крахмала, но по мере его созревания количество этого вещества может снизиться практически до 1%. Сахар в этом случае – это сахароза, фруктоза и глюкоза. В спелом фрукте сахара может быть до 16%, зато у фрукта низкий гликемический индекс – от 42 до 58 (GI), этот показатель также зависит от спелости плода.

"Резистентный крахмал (крахмал, который не расщепляет ферменты поджелудочной железы, и является пребиотиком) и пектин полезны при сахарном диабете, поскольку могут уменьшать содержание глюкозы в крови после еды, а банан как раз их и содержит. Такая разновидность крахмала действует, как и пищевые волокна — он не расщепляется в тонком кишечнике, поэтому в кровь попадает меньше глюкозы", — добавили диетологи.

Сколько калорий в банане?

Пищевая ценность плода 126 г – 112 ккал.

Витамины, минералы, микроэлементы в одном среднем плоде:

витамин С – 11 мг;

витамин B6 – 0,462 мг;

витамин A – 3,78 мкг;

витамин E (альфа-токоферол) – 0,126 мг;

витамин K – 0,63 мкг;

кальций – 6,3 мг;

железо – 0,328 мг;

магний – 34 мг;

фосфор – 27,7 мг;

калий – 451 мг;

фолаты – 25,2 мкг;

холин – 12,3 мг.

Питательный банан. Фото: Pexels

"Многие задают вопросы о том, чем полезен банан, сколько белков в банане, жиров и углеводов, которые он содержит витамины и минералы. Популярностью ягода обязана своему сладковатому вкусу. Тем, кто хочет сбросить лишний вес и соблюдает здоровое сбалансированное питание, также важна калорийность банана", — отметили эксперты.

Банан: польза и вред

Причины, по которым следует включить в свой сбалансированный рацион бананы: поможет поддерживать здоровье ЖКТ. Прежде всего, это связано с наличием в составе клетчатки и резистентного крахмала. Последний является пребиотиком – попадая в толстую кишку, он становится питанием для полезных бактерий, тем самым увеличивая их количество.

Банан на столе. Фото: Pexels

Пектин, содержащийся в зеленых и спелых плодах, смягчает стул и защищает от запоров; полезен для сердца. Калий содержится в бананах и крайне необходим сердечной мышце, а также способствует нормализации АД.

Как показывают исследования, риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 27%, если человек включит в свой рацион продукты, богатые этим минерал. К тому же в бананах много магния – еще один минерал, полезный для сердца; поможет в борьбе с лишним весом. На самом деле нет ни одного исследования, которое непосредственно проверяло бы влияние бананов на снижение веса", — считают диетологи.

Однако есть несколько фактов, которые делают этот продукт полезным для желающих сбросить лишний вес.

Бананы. Фото: Pexels

Эксперты по питанию также отмечают, что бананы содержат мало калорий, но при этом они питательны. К тому же получение клетчатки в достаточном количестве способствует потере веса. Особый тип крахмала, который есть в бананах, снижает аппетит, и его больше всего в зеленых плодах; богат антиоксидантами. В банане содержатся флавоноиды и амины. Они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и дегенеративных заболеваний.

"Защищают клетки от окислительных процессов в результате действия свободных радикалов; полезен для здоровья почек благодаря содержанию калия. Но если речь идет о тяжелых стадиях болезней, необходимо уменьшить количество потребляемого калия. Особенно это касается проходящих диализ", — сообщили диетологи.

Прежде чем употреблять бананы, следует проконсультироваться со своим врачом, поскольку бананы при панкреатите тоже могут помочь. Растворная клетчатка помогает при начальной стадии заболевания поджелудочной железы снизить осложнения болезни. Но при хронической стадии необходимо контролировать количество потребляемых пищевых волокон.

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