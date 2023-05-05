Ці продукти містять багато вітамінів та здатні впливати на організм

Дієтологи назвали п’ять найкорисніших продуктів для здоров’я
Деякі продукти варто додати у свій раціон харчування оскільки вони містять більшу кількість вітамінів та антиоксидантів. Баланс мікроелементів в організмі позначається на загальному самопочутті та додає енергії.
Про це повідомили дієтологи зі Школи Здоров‘я доктора Толстікової.
Лохина
Лохина — багата на антоціани, вітаміни С і К, допомагає покращити зір та знизити рівень запалення в організмі.
Вона містить такі вітаміни, як A, C, PP, залізо.
Батат
Батат — багатий калієм, вітаміном А і клітковиною. Покращує здоров’я шкіри та очей.
Він містить вітаміни групи В, вітамін С,А, калій, кальцій.
Оселедець
Оселедець — багатий Омега-3 жирними кислотами. Знижує ризик серцево-судинних захворювань і допомагає поліпшити мозкову діяльність.
Він містить вітаміни групи B, A, D, E, залізо, йод.
Спаржа
Спаржа — містить антиоксиданти, клітковину та фолат, допомагає у підтримці здоров’я серця та травної системи.
Вона містить вітаміни A, K, C, E, фосфор
Імбир
Імбир — містить антиоксиданти та речовини, що покращують травлення.
Імбир містить вітаміни групи E, K, C, мідь, залізо.
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