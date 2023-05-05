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Дієтологи назвали п’ять найкорисніших продуктів для здоров’я

5 травня 2023 11:34
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Ці продукти містять багато вітамінів та здатні впливати на організм
Дівчина готує їжу. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Деякі продукти варто додати у свій раціон харчування оскільки вони містять більшу кількість вітамінів та антиоксидантів. Баланс мікроелементів в організмі позначається на загальному самопочутті та додає енергії. 

Про це повідомили дієтологи зі Школи Здоров‘я доктора Толстікової.

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Лохина 

Лохина — багата на антоціани, вітаміни С і К, допомагає покращити зір та знизити рівень запалення в організмі.

Ягоди лохини. Фото: Freepik

Вона містить такі вітаміни, як A, C, PP, залізо.

Батат

Батат — багатий калієм, вітаміном А і клітковиною. Покращує здоров’я шкіри та очей.

Батат в приготуванні. Фото: Freepik

Він містить вітаміни групи В, вітамін С,А, калій, кальцій.

Оселедець

Оселедець — багатий Омега-3 жирними кислотами. Знижує ризик серцево-судинних захворювань і допомагає поліпшити мозкову діяльність.

Оселедець в раціоні харчування. Фото: Freepik

Він містить вітаміни групи B, A, D, E, залізо, йод. 

Спаржа 

Спаржа — містить антиоксиданти, клітковину та фолат, допомагає у підтримці здоров’я серця та травної системи.

Спаржа в раціоні харчування. Фото: Freepik

Вона містить вітаміни A, K, C, E, фосфор 

Імбир 

Імбир — містить антиоксиданти та речовини, що покращують травлення.

Імбир містить вітаміни групи E, K, C, мідь, залізо. 

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