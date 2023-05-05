Эти продукты содержат много витаминов и способны влиять на организм

Девушка готовит еду. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Некоторые продукты следует добавить в свой рацион питания, поскольку они содержат большее количество витаминов и антиоксидантов. Баланс микроэлементов в организме сказывается на общем самочувствии и придает энергии.

Об этом сообщили диетологи из Школы Здоровья доктора Толстиковой.

Читайте также:

Голубика

Голубика богата антоцианами, витаминами С и К, помогает улучшить зрение и снизить уровень воспаления в организме.

Ягоды голубики. Фото: Freepik

Она содержит такие витамины как A, C, PP, железо.

Батат

Батат – богат калием, витамином А и клетчаткой. Улучшает здоровье кожи и глаз.

Батат в приготовлении. Фото: Freepik

Он содержит витамины группы В, витамин С, А, калий, кальций.

Сельдь

Сельдь богата Омега-3 жирными кислотами. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает улучшить мозговую деятельность.

Сельдь в рационе питания. Фото: Freepik

Он содержит витамины группы B, A, D, E, железо, йод.

Спаржа

Спаржа содержит антиоксиданты, клетчатку и фолат, помогает в поддержке здоровья сердца и пищеварительной системы.

Спаржа в рационе питания. Фото: Freepik

Она содержит витамины A, K, C, E, фосфор.

Имбирь

Имбирь содержит антиоксиданты и вещества, улучшающие пищеварение.

Имбирь в рационе питания. Фото: Freepik

Имбирь содержит витамины группы E, K, C, медь, железо.

Ранее мы писали, что врач рассказал о суперфуде для ума, памяти и иммунитета.