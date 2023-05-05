Эти продукты содержат много витаминов и способны влиять на организм

Диетологи назвали пять самых полезных продуктов для здоровья
Некоторые продукты следует добавить в свой рацион питания, поскольку они содержат большее количество витаминов и антиоксидантов. Баланс микроэлементов в организме сказывается на общем самочувствии и придает энергии.
Об этом сообщили диетологи из Школы Здоровья доктора Толстиковой.
Голубика
Голубика богата антоцианами, витаминами С и К, помогает улучшить зрение и снизить уровень воспаления в организме.
Она содержит такие витамины как A, C, PP, железо.
Батат
Батат – богат калием, витамином А и клетчаткой. Улучшает здоровье кожи и глаз.
Он содержит витамины группы В, витамин С, А, калий, кальций.
Сельдь
Сельдь богата Омега-3 жирными кислотами. Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогает улучшить мозговую деятельность.
Он содержит витамины группы B, A, D, E, железо, йод.
Спаржа
Спаржа содержит антиоксиданты, клетчатку и фолат, помогает в поддержке здоровья сердца и пищеварительной системы.
Она содержит витамины A, K, C, E, фосфор.
Имбирь
Имбирь содержит антиоксиданты и вещества, улучшающие пищеварение.
Имбирь содержит витамины группы E, K, C, медь, железо.
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