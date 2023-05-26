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Восемь лучших завтраков для здоровья кишечника, по мнению диетологов

26 мая 2023 06:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Чем лучше всего завтракать
Полезный завтрак. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Есть причина, почему завтрак часто называют "важнейшим приемом пищи в течение дня". Он помогает вам чувствовать себя бодрыми и энергичными, способствует стабильному уровню сахара в крови, а также улучшает когнитивные функции.

Об этом сообщил Eat This, Not That .

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Здоровье кишечника играет неотъемлемую роль в общем самочувствии, поскольку триллионы микробов, выстилающих пищеварительный тракт, выполняют несколько различных функций. Они помогают пищеварению и способствуют усвоению минералов, а также взаимодействуют с иммунной системой и вызывают изменение настроения.

Кефир

Если вы хотите разнообразить свой привычный смузи на завтрак, добавьте в него кефир — это один из способов укрепить здоровье кишечника.

"Кефир  это кисломолочный напиток, содержащий живые бактерии, поддерживающие здоровую микробиоту кишечника", — сообщила магистр медицины Лорен Манакер.

Стакан кефира. Фото: Pexels

Хотя кефир похож на йогурт, оказалось, что он содержит втрое больше пробиотиков, чем обычный йогурт. Согласно обзору в журнале Frontiers in Microbiology, пробиотические продукты могут изменять микробиот кишечника, вводя новые виды или штаммы в желудочно-кишечный тракт. Они также могут способствовать росту полезных микробов, уже присутствующих.

Грецкие орехи

"Исследование показало, что потребление грецких орехов связано с положительными изменениями в микробиоме кишечника. В частности, у съедающих 42 грамма грецких орехов ежедневно в течение трех недель наблюдалось снижение уровня вторичных желчных кислот, которые могут играть определенную роль в возникновении рака толстой кишки, воспаления и желудочно-кишечных заболеваний", — добавила эксперт.

Орехи в тарелке. Фото: Pexels

Кроме того, Лорен Манакер отмечает, что исследование показало, что употребление грецких орехов привело к увеличению количества "хороших" кишечных бактерий.

Овсянка

Овсянка известна своими многочисленными преимуществами для здоровья, такими как снижение уровня холестерина и контроль уровня сахара в крови. Поэтому неудивительно, что она может оказать положительное влияние и на ваш кишечник.

Овсянка с ягодами. Фото: Pexels

"Обязательно потребляйте овсяные продукты с небольшим количеством добавленного сахара или вообще без него", — сказала диетолог Молли Хембри.

Чернослив

"Если вы хотите начать свой выходной день с поощрения регулярности и предотвращения запоров, чернослив - это ваш билет", — прокомментировали близнецы-диетологи Тамми Лакатос и Лисси Лакатос.

Чернослив и сливы. Фото: Pexels

По данным The Nutrition Twins, ученые не совсем уверены, как именно чернослив творит свою магию. Однако диетологи считают, что это сочетание пребиотической клетчатки, антиоксидантов и сорбита — медленно усваивающегося организмом сахарного спирта.

Пребиотическая клетчатка оказывает положительное влияние на бактерии в кишечнике, обеспечивая пищу для полезных пробиотических бактерий и снижая риск развития рака толстой кишки.

Персики

Это природный источник сахара – прекрасное сладкое дополнение к вашему завтраку. Добавьте персики к утреннему йогурту, положите их на блины или вафли или намажьте ими тост с низким содержанием сахара, чтобы получить растворимую клетчатку — пищевые волокна, всасывающие воду с стулом.

Спелые персики. Фото: Pexels

Цельнозерновые каши с бананом

"Цельнозерновые продукты, такие как овсянка и цельная пшеница,  это прекрасно, но расширяйте свой кругозор и на другие, такие как ячмень и цельная рожь, поскольку их клетчатка содержит неперевариваемые углеводы, бета-глюкан",  говорят диетологи-близнецы.

Каша с бананом. Фото: Pexels

Эти полезные углеводы улучшают здоровье кишечника и способствуют росту полезных для него бактерий, таких как лактобактерии, бифидобактерии и бактериоиды.

Бобы

Фасоль может не считаться типичным продуктом для завтрака, но она является отличным, полезным для кишечника выбором для начала дня.

Различные виды бобовых. Фото: Pexels

"Фасоль  это преимущественно растворимая клетчатка, которая медленно переваривается, увеличивая ощущение сытости", — добавили диетологи.

Лимонная вода

Начиная свой утренний завтрак с большого стакана лимонной воды, вы можете помочь управлять процессом пищеварения, как утверждают специалисты Nutrition Twins.

Стакан воды с лимоном. Фото: Pexels

"Сочетание воды и кислоты, содержащиеся в лимоне, способствует пищеварению, помогая расщеплять пищу, чтобы ваш организм мог усваивать питательные вещества, а также смягчает стул, чтобы пищеварительный тракт мог начать день свежим, выводя отходы и токсины из кишечника", — говорят специалисты Nutrition Twins.

Лимоны также содержат мощные полифенолы — микроэлементы, защищающие ткани организма от окислительного стресса и связанных с ним патологий, таких как рак, ишемическая болезнь сердца и воспаление. Это также защищает микробиом от отрицательных последствий старения.

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