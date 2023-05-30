Що таке сонний параліч

Чи можна померти під час сонного паралічу: відповідь невролога
Сонний параліч, або сонний ступор — один із розладів сну, перехідний стан між неспанням і сном. Він характеризується м'язовою слабкістю, коли неможливо поворохнутися.
Про це повідомила неврологиня, психіатриня Вікторія Малиш.
Що відбувається під час сонного паралічу
"Людина перебуває у свідомості, але поворухнутися не може — це ніби прокинувся і продовжуєш бачити сон і в цей момент не можеш поворухнутися. Найчастіше сонний параліч супроводжується сильними галюцинаціями та занепокоєнням", — повідомила лікарка.
Зазвичай він відбувається, коли людина спить на спині, а його сприятливими факторами є надмірна напруга, перезбудження, порушення біоритмів після тривалого перельоту, зміна режиму сну та супутні панічні розлади.
Також сонний ступор може бути симптомом:
- депресії;
- мігрені;
- нарколепсії;
- синдрому обструктивного апное уві сні;
- артеріальної гіпертензії;
- тривожних розладів.
Сонний параліч прийнято вважати фізично нешкідливим, проте нерозуміння суті при регулярному переживанні є значною психологічною травмою.
Ознаки та симптоми сонного паралічу:
- нездатність поворухнутися кілька секунд, а іноді кілька хвилин;
- збереження свідомості;
- нездатність говорити;
- галюцинації та відчуття, які лякають;
- відчуття тиску на груди;
- неможливість відокремити реальність від вигадки;
- відчуття смерті, що насувається;
- інтенсивне потовиділення;
- головний та м'язовий біль;
- параноя.
Під час сонного паралічу не можна померти
"Лікування сонного паралічу полягає здебільшого в усуненні факторів, які можуть провокувати такі епізоди. Таким людям рекомендують елементи психотерапії, контроль за гігієною сну — налагодження нормалізації и системності, а також позбавлення від шкідливих звичок, відмова від вживання стимулюючих напоїв у другій половині дня, немедикаментозне зменшення рівня стресу чи підвищення рівня стресостійкості, підвищення рівня фізичної активності тощо. Тож не лякайтесь і не панікуйте, якщо раптом таке трапляється. Це голосний дзвінок аби звернути увагу на своє здоров’я", — резюмувала лікарка.
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