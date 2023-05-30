Що таке сонний параліч

Жінка спить. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Сонний параліч, або сонний ступор — один із розладів сну, перехідний стан між неспанням і сном. Він характеризується м'язовою слабкістю, коли неможливо поворохнутися.

Про це повідомила неврологиня, психіатриня Вікторія Малиш.

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Що відбувається під час сонного паралічу

"Людина перебуває у свідомості, але поворухнутися не може — це ніби прокинувся і продовжуєш бачити сон і в цей момент не можеш поворухнутися. Найчастіше сонний параліч супроводжується сильними галюцинаціями та занепокоєнням", — повідомила лікарка.

Жінка спить. Фото: Freepik

Зазвичай він відбувається, коли людина спить на спині, а його сприятливими факторами є надмірна напруга, перезбудження, порушення біоритмів після тривалого перельоту, зміна режиму сну та супутні панічні розлади.

Дівчина дивиться у телефон. Фото: Freepik

Також сонний ступор може бути симптомом:

депресії;

мігрені;

нарколепсії;

синдрому обструктивного апное уві сні;

артеріальної гіпертензії;

тривожних розладів.

Сонний параліч прийнято вважати фізично нешкідливим, проте нерозуміння суті при регулярному переживанні є значною психологічною травмою.

Ознаки та симптоми сонного паралічу:

нездатність поворухнутися кілька секунд, а іноді кілька хвилин;

збереження свідомості;

нездатність говорити;

галюцинації та відчуття, які лякають;

відчуття тиску на груди;

неможливість відокремити реальність від вигадки;

відчуття смерті, що насувається;

інтенсивне потовиділення;

головний та м'язовий біль;

параноя.

Дівчина спить на підлозі. Фото: Freepik

Під час сонного паралічу не можна померти

"Лікування сонного паралічу полягає здебільшого в усуненні факторів, які можуть провокувати такі епізоди. Таким людям рекомендують елементи психотерапії, контроль за гігієною сну — налагодження нормалізації и системності, а також позбавлення від шкідливих звичок, відмова від вживання стимулюючих напоїв у другій половині дня, немедикаментозне зменшення рівня стресу чи підвищення рівня стресостійкості, підвищення рівня фізичної активності тощо. Тож не лякайтесь і не панікуйте, якщо раптом таке трапляється. Це голосний дзвінок аби звернути увагу на своє здоров’я", — резюмувала лікарка.

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