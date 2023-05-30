Что такое сонный паралич

Можно ли умереть во время сонного паралича: ответ невролога
Сонный паралич или сонный ступор — одно из расстройств сна, переходное состояние между бодрствованием и сном. Он характеризуется мышечной слабостью, когда невозможно пошевелиться.
Об этом сообщила невролог, психиатр Виктория Малыш.
Что происходит во время сонного паралича
"Человек находится в сознании, но пошевелиться не может — это будто проснулся и продолжаешь видеть сон и в этот момент не можешь пошевелиться. Чаще всего сонный паралич сопровождается сильными галлюцинациями и беспокойством", — сообщила врач.
Обычно он происходит, когда человек спит на спине, а его благоприятными факторами являются чрезмерное напряжение, перевозбуждение, нарушение биоритмов после длительного перелета, изменение режима сна и сопутствующие панические расстройства.
Также сонный ступор может быть симптомом:
- депрессии;
- мигрени;
- нарколепсии;
- синдрома обструктивного апноэ во сне;
- артериальной гипертензии;
- тревожных расстройств.
Сонный паралич принято считать физически безвредным, однако непонимание сущности при регулярном переживании является серьезной психологической травмой.
Признаки и симптомы сонного паралича:
- неспособность шевельнуться несколько секунд, а иногда несколько минут;
- сохранение сознания;
- неспособность говорить;
- галлюцинации и пугающие ощущения;
- ощущение давления на грудь;
- невозможность отделить реальность от вымысла;
- ощущение надвигающейся смерти;
- интенсивное потоотделение;
- головная и мышечная боль;
- паранойя.
Во время сонного паралича нельзя умереть
"Лечение сонного паралича заключается в основном в устранении факторов, которые могут провоцировать такие эпизоды. уменьшение уровня стресса или повышение уровня стрессоустойчивости, повышение уровня физической активности и т.д. Поэтому не пугайтесь и не паникуйте, если вдруг такое случается. Это громкий звонок, чтобы обратить внимание на свое здоровье", — резюмировала врач.
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