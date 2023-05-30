Что такое сонный паралич

Женщина спит. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Сонный паралич или сонный ступор — одно из расстройств сна, переходное состояние между бодрствованием и сном. Он характеризуется мышечной слабостью, когда невозможно пошевелиться.

Об этом сообщила невролог, психиатр Виктория Малыш.

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Что происходит во время сонного паралича

"Человек находится в сознании, но пошевелиться не может — это будто проснулся и продолжаешь видеть сон и в этот момент не можешь пошевелиться. Чаще всего сонный паралич сопровождается сильными галлюцинациями и беспокойством", — сообщила врач.

Женщина спит. Фото: Freepik

Обычно он происходит, когда человек спит на спине, а его благоприятными факторами являются чрезмерное напряжение, перевозбуждение, нарушение биоритмов после длительного перелета, изменение режима сна и сопутствующие панические расстройства.

Девушка смотрит в телефон. Фото: Freepik

Также сонный ступор может быть симптомом:

депрессии;

мигрени;

нарколепсии;

синдрома обструктивного апноэ во сне;

артериальной гипертензии;

тревожных расстройств.

Сонный паралич принято считать физически безвредным, однако непонимание сущности при регулярном переживании является серьезной психологической травмой.

Признаки и симптомы сонного паралича:

неспособность шевельнуться несколько секунд, а иногда несколько минут;

сохранение сознания;

неспособность говорить;

галлюцинации и пугающие ощущения;

ощущение давления на грудь;

невозможность отделить реальность от вымысла;

ощущение надвигающейся смерти;

интенсивное потоотделение;

головная и мышечная боль;

паранойя.

Девушка спит на полу. Фото: Freepik

Во время сонного паралича нельзя умереть

"Лечение сонного паралича заключается в основном в устранении факторов, которые могут провоцировать такие эпизоды. уменьшение уровня стресса или повышение уровня стрессоустойчивости, повышение уровня физической активности и т.д. Поэтому не пугайтесь и не паникуйте, если вдруг такое случается. Это громкий звонок, чтобы обратить внимание на свое здоровье", — резюмировала врач.

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