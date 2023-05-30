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Можно ли умереть во время сонного паралича: ответ невролога

30 мая 2023 22:10
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что такое сонный паралич
Женщина спит. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Сонный паралич или сонный ступор — одно из расстройств сна, переходное состояние между бодрствованием и сном. Он характеризуется мышечной слабостью, когда невозможно пошевелиться.

Об этом сообщила невролог, психиатр Виктория Малыш.

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Что происходит во время сонного паралича

"Человек находится в сознании, но пошевелиться не может  это будто проснулся и продолжаешь видеть сон и в этот момент не можешь пошевелиться. Чаще всего сонный паралич сопровождается сильными галлюцинациями и беспокойством", — сообщила врач.

Женщина спит. Фото: Freepik

Обычно он происходит, когда человек спит на спине, а его благоприятными факторами являются чрезмерное напряжение, перевозбуждение, нарушение биоритмов после длительного перелета, изменение режима сна и сопутствующие панические расстройства.

Девушка смотрит в телефон. Фото: Freepik

Также сонный ступор может быть симптомом:

  • депрессии;
  • мигрени;
  • нарколепсии;
  • синдрома обструктивного апноэ во сне;
  • артериальной гипертензии;
  • тревожных расстройств.

Сонный паралич принято считать физически безвредным, однако непонимание сущности при регулярном переживании является серьезной психологической травмой.

Признаки и симптомы сонного паралича:

  • неспособность шевельнуться несколько секунд, а иногда несколько минут;
  • сохранение сознания;
  • неспособность говорить;
  • галлюцинации и пугающие ощущения;
  • ощущение давления на грудь;
  • невозможность отделить реальность от вымысла;
  • ощущение надвигающейся смерти;
  • интенсивное потоотделение;
  • головная и мышечная боль;
  • паранойя.
Девушка спит на полу. Фото: Freepik

Во время сонного паралича нельзя умереть

"Лечение сонного паралича заключается в основном в устранении факторов, которые могут провоцировать такие эпизоды. уменьшение уровня стресса или повышение уровня стрессоустойчивости, повышение уровня физической активности и т.д. Поэтому не пугайтесь и не паникуйте, если вдруг такое случается. Это громкий звонок, чтобы обратить внимание на свое здоровье", — резюмировала врач.

Раньше мы писали о простых советах от врачей, как не следует бороться со стрессом.

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