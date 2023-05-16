Боротьба зі стрессом. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Піклування про ментальне здоров’я допоможе залишатися стійкішим і зберегти сили для перемоги. Це допоможе не просто подолати важкий період життя, але й пройти його з користю для себе.

Про це повідомили в Аптечці швидкої психологічної допомоги від Першої леді України Олени Зеленської.

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Аптечка підготовлена на основі матеріалів ВООЗ, "Довідника безбар’єрності" та за експертної підтримки Інституту психічного здоров’я Українського Католицького Університету в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як" за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Не потрібно бути лікарем, щоб побачити "тривожні дзвіночки" проявів стресу":

У тілі

коли постійно відчуваєш втому або напруження;

без причини болять частини тіла (спина, шия, руки тощо);

важко дихати;

відсутній апетит;

проблеми з травленням.

Відчуття тривоги. Фото: Freepik

У поведінці

погано спиш;

плачеш;

легко дратуєшся, кричиш;

зловживаєш алкоголем, нікотином, кавою або наркотичними речовинами.

Депресивний розлад. Фото: Freepik

В емоціях

сум;

страх;

агресія;

тривога.

Тривожний стан. Фото: Freepik

У думках

немає мотивації щось робити. Навіть те, що раніше приносило задоволення;

не можеш всидіти на місці. Не можеш зосередитись;

важко приймати будь-які рішення.

"Коли постійно долаєш життєві труднощі, стрес обов’язково буде виникати. Важливо вміти з ним справлятися, щоб не сталося виснаження. Якщо вже не можеш допомогти собі самостійно, треба скоріше звернутися до фахівця із психічного здоров’я (психолога, психотерапевта, психіатра) або свого сімейного лікаря. Також можна звернутися на на гарячі лінії чи онлайн-сервіси, або до тих, хто надає послуги з психологічної реабілітації для дітей та дорослих", — повідомили фахівці.

Як не слід боротися зі стресом

"Ментальне здоров’я дасть сили не просто подолати важкий період життя, але й пройти його з користю для себе. Щоб проблеми не поглинули разом із мріями, не слід "виправляти" настрій алкоголем, сигаретами або наркотичними речовинами, кавою, солодощами чи переїданням", — додали фахівці.

Людина і гармонійному стані. Фото: Freepik

Чого не потрібно робити при відчутті стресу:

відкладати життя й цілі на потім;

дистанціюватися від людей, переживати стрес на самоті;

вивільняти негатив криками, сварками;

звинувачувати в негараздах себе;

копатися в минулому й критикувати

себе за вчинки та думки;

опускати руки й переставати боротися;

чекати, коли пройде саме.

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