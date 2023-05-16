Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Невролог розповів про типові помилки при лікуванні депресії arrow

Невролог розповів про типові помилки при лікуванні депресії

16 травня 2023 15:58
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як довго потрібно лікувати депресію
Депресивний розлад. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

При лікуванні тривожно-депресивних розладів можуть допускатися помилки. Через це значна кількість пацієнтів не може досягти стійкої ремісії.

Про це повідомив лікар-невролог Давид Щербина.

Читайте також:

Історія однієї пацієнтки 

"Сьогодні мав консультацію з пацієнткою, яка 25 років безуспішно лікує депресію, каже що за цей період тільки мрт робила разів 50 десь, сотні різних дообстежень та аналізів. Турбує її стандартний набір скарг — ком в горлі, спазм в шиї, панічні атаки, постійна слабкість, втома, апатія, тривога, головний біль та ще декілька десятків психічних/соматичних відчуттів що виникали за ці роки",— розповів лікар. 

Лікар невролог. Фото: Freepik

Лікар зауважує, що є одна з найчастіших помилок в лікуванні тривожно-депресивних розладів, через яку значна кількість пацієнтів не може досягти стійкої ремісії. 

Недостатня доза 

Ця проблема обʼєднує значну частину людей, які приймали антидепресанти — і їм не допомогло. 

"Ось так і у моєї пацієнтки, вона приймала — есциталопрам, пароксетин, дулоксетин, амітриптилін — і все в мінімальних дозуваннях, деякі в менших за мінімальні клінічні, жодного разу лікарі не корегували дозу, просто заміняли антидепресант, якщо той виявлявся не достатньо ефективним", — додав невролог. 

Лікувальні препарати. Фото: Freepik

А потім виникає думка — "значить мені нічого не допоможе", або "значить це щось інше" і продовжується пошук нової хвороби з наступним лікарем. 

"Звичайно, є випадки резистентної до лікування депресії, таких випадків існує на жаль не мало, ми іноді довго підбираємо лікування яке допоможе, але все ж, значна частина людей роками лікує депресію, по факту її нормально не лікуючи", — додав Давид Щербина. 

Людина на прийомі в лікаря. Фото: Freepik

Скільки потрібно лікувати депресію?

Якщо через 2-2,5 міс (це максимум, зазвичай і раніше) не настає значного покращення — це привід звернутись на повторний прийом. 

Під часу повторного прийому приймаються наступні міри:

  • перегляд дози (всі антидепресенти мають різний терапевтичний діапазон доз від мінімальної до максимальної, якщо покращення не настає і препарат переноситься добре — зазвичай дозування підвищується);
  • додавання препарату для аугментації (посилення ефекту антидепресантів) або зміни антидепресанту на інший.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.

Також ми писали про симптоми та серйозні наслідки ПТСР.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB