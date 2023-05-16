Як довго потрібно лікувати депресію

Депресивний розлад. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

При лікуванні тривожно-депресивних розладів можуть допускатися помилки. Через це значна кількість пацієнтів не може досягти стійкої ремісії.

Про це повідомив лікар-невролог Давид Щербина.

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Історія однієї пацієнтки

"Сьогодні мав консультацію з пацієнткою, яка 25 років безуспішно лікує депресію, каже що за цей період тільки мрт робила разів 50 десь, сотні різних дообстежень та аналізів. Турбує її стандартний набір скарг — ком в горлі, спазм в шиї, панічні атаки, постійна слабкість, втома, апатія, тривога, головний біль та ще декілька десятків психічних/соматичних відчуттів що виникали за ці роки",— розповів лікар.

Лікар невролог. Фото: Freepik

Лікар зауважує, що є одна з найчастіших помилок в лікуванні тривожно-депресивних розладів, через яку значна кількість пацієнтів не може досягти стійкої ремісії.

Недостатня доза

Ця проблема обʼєднує значну частину людей, які приймали антидепресанти — і їм не допомогло.

"Ось так і у моєї пацієнтки, вона приймала — есциталопрам, пароксетин, дулоксетин, амітриптилін — і все в мінімальних дозуваннях, деякі в менших за мінімальні клінічні, жодного разу лікарі не корегували дозу, просто заміняли антидепресант, якщо той виявлявся не достатньо ефективним", — додав невролог.

Лікувальні препарати. Фото: Freepik

А потім виникає думка — "значить мені нічого не допоможе", або "значить це щось інше" і продовжується пошук нової хвороби з наступним лікарем.

"Звичайно, є випадки резистентної до лікування депресії, таких випадків існує на жаль не мало, ми іноді довго підбираємо лікування яке допоможе, але все ж, значна частина людей роками лікує депресію, по факту її нормально не лікуючи", — додав Давид Щербина.

Людина на прийомі в лікаря. Фото: Freepik

Скільки потрібно лікувати депресію?

Якщо через 2-2,5 міс (це максимум, зазвичай і раніше) не настає значного покращення — це привід звернутись на повторний прийом.

Під часу повторного прийому приймаються наступні міри:

перегляд дози (всі антидепресенти мають різний терапевтичний діапазон доз від мінімальної до максимальної, якщо покращення не настає і препарат переноситься добре — зазвичай дозування підвищується);

додавання препарату для аугментації (посилення ефекту антидепресантів) або зміни антидепресанту на інший.

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