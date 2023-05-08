Що таке ПТСР

Людина відчуває страх. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Зазвичай ПТСР розвивається протягом 3 місяців після події, що травмує, але може бути і пізніше. Симптоми, за словами лікарки, тривають не менше одного місяця і істотно впливають на життєдіяльність людини.

Про це повідомила невропатологиня Тетяна Комісарова.

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ПТСР — стан психічного здоров'я, який може виникнути у людей, які пережили травматичні події.

Невропатологиня зазначає, що це може статися з будь-якою людиною, але не у кожної людини одна й та сама травмуюча подія може викликати ПТСР. Це залежить від попереднього досвіду, уразливості чи стійкості людини.

"ПТСР може розвинутися в учасників бойових дій, ветеранів війни, тих, хто бачив насильницьку смерть іншої людини, у постраждалих від стихійних лих, нещасних випадків, у людей, які зазнали фізичного або сексуального насильства, у жінок після складних пологів", — повідомила Тетяна Комісарова.

Лікарка консультує пацієнта. Фото: Freepik

Види симптомів

Симптоми повторення (один або більше): нав'язливі, повторювані, постійні спогади про травматичну подію, "флешбеки" — відчуття ніби травматична подія відбувається зараз, при цьому посилюється серцебиття, виникає пітливість, задишка, нічні жахи, асоційовані з пережитим).

Симптоми уникнення (один або кілька): уникнення згадок про травму, розмови про пережите або перебування з людьми, які нагадують про подію.

Симптоми надмірної уважності або підозрілості (два або більше): дратівливість, настороженість, полохливість, безсоння, панічні атаки, погіршення концентрації уваги тощо).

Симптоми зміни настрою (два чи більше): відстороненість від близьких людей, втрата інтересу до речей, якими займалися раніше, нездатність відчувати радість та задоволення. Іноді навпаки — виникає надмірна агресивність як до рідних, і до незнайомих людей.

Психічний розлад. Фото: Freepik

Лікар зазначає, що характерні також токсичні думки про себе та світ, відчуття відсутності майбутнього, провини та несправедливості.

Багато людей після пережитої події, що травмує, відзначають схожі симптоми, які можуть тривати кілька тижнів. Часто це гостра стресова реакція.

Погане самопочуття. Фото: Freepik

"Якщо симптоми тривають більше місяця, слід звернутися за допомогою. Найбільш ефективна психотерапія (травмофокусована когнітивно-поведінкова або EMDR) та за потреби медикаментозне лікування", — резюмувала лікарка.

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