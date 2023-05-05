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У МОЗ розповіли, як розпізнати справжню депресію

5 травня 2023 17:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
У МОЗ розповіли, як розпізнати справжню депресію
Людина знаходиться в депресії. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Кожна людина може зіштовхуватися з проблемами психічного здоров’я. Травматичні події, зокрема які стаються внаслідок повномасштабного вторгнення росії, можуть значно погіршити психологічний стан людини. Тому важливо уважно стежити за своїм здоров'ям та вміти розпізнавати депресію, щоб вчасно отримати допомогу. 

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.

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Депресія — поширений психічний розлад, який сьогодні за даними ВООЗ діагностується у 264 мільйонів людей, при цьому  7% населення всієї планети мали за своє життя хоча б один депрессивний епізод. 

"Під час депресії змінюються думки, світогляд, мислення, ставлення до життя  і до себе. Змінюється те, як ви спите, працюєте, їсте", — зазначають лікарі. 

Основні симптоми депресії:

  • пригнічений настрій;
  • відчуття втрати енергії;
  • постійна втома;
  • безсоння або сонливість;
  • почуття провини або нелюбові до себе та своїх вчинків;
  • зосередження думок на негативних подіях;
  • втрата зацікавленості до діяльності;
  • безнадійність;
  • втрата відчуття задоволення;
  • відсутність апетиту.
Людина відчуває симптоми депресії. Фото: Pexels

Спеціалісти зауважують, що людина може відчувати кілька симптомів, а проявлятися вони можуть по-різному. Якщо ви помічаєте у себе ці ознаки, зверніться за консультацією до сімейного лікаря.

Відчуваючи певні прояви депресії, ви можете допомогти собі простими, але дієвими способами: 

  • Налагодить режим сну, намагайтеся лягати спати в один і той самий час.
  • Протягом дня збільште час проведення на свіжому повітрі, особливо у сонячну погоду, адже це буде сприяти виробленню вітаміну D, який є важливим для нашої нервової системи.
  • Більше спілкуйтеся з друзями на позитивні теми, не соромтеся просити про допомогу. 
  • Харчуйтеся збалансовано, дотримуйтеся принципів тарілки здорового харчування.

"Важливий крок до позбавлення від депресії — це усвідомлення, що ані психолог чи психіатр, ані медикаментозна терапія не позбавлять вас від необхідності брати відповідальність за своє життя та свої вчинки", — резюмували медики. 

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.

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