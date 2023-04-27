Як отримати безоплатну психологічну допомогу

У МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя
Українці можуть безоплатно отримати базову психологічну допомогу у закладах первинного рівня. За згодою пацієнта, лікар проведе скринінг та, у разі потреби, надасть пацієнту базову психологічну допомогу та складе план ведення і лікування пацієнта в межах своєї компетенції, а у разі потреби — направить до профільного спеціаліста.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
"Одне із системних рішень, яке було прийняте у межах ініційованої Оленою Зеленською Всеукраїнської програми ментального здоровʼя "Ти як?", — залучення лікарів первинної ланки меддопомоги (далі – ПМД) до надання послуг з охорони психічного здоровʼя. Так, згідно з планами, за програмою mhGAP² до кінця 2025 року буде вивчено понад 50 тисяч медичних робітників первинної допомоги", — повідомили в МОЗ.
Крім того, наприкінці минулого року Міністерство охорони здоровʼя України та Національна служба здоровʼя України (далі — НСЗУ) запровадили новий пакет у межах програми медичних гарантій — "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги" у межах програми медичних гарантій. Наразі майже 300 медзакладів по всій Україні мають підписаний договір на надання медпослуг за цим пакетом.
"Знайти медзаклад, який за договором із НСЗУ надає меддопомогу за цим пакетом, та записатись на консультацію можна одним із способів: зателефонувати в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77, скористатися дашбордом на сайті НСЗУ – у полі "Група послуг" обрати пакет "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги" (п. 51). Обравши медзаклад, зателефонуйте до його реєстратури чи контакт-центру та запишіться на прийом. Важливо: звернутися можна як самостійно, без направлення, так і з направленням від лікуючого лікаря за встановленого діагнозу "Психічні розлади"", — додали медики.
За згоди пацієнта лікар проведе клінічну оцінку фізичного стану здоров’я і психічного статусу та результатами скринінгу, за потреби, запропонує:
- направлення на лабораторні та інструментальні дослідження, щоб діагностувати або виключити психічних або неврологічних розладів (далі – ПНР), пов’язаних із фізичним здоров’ям;
- направлення до психіатра для діагностики, встановлення діагнозу та для надання рекомендацій із лікування (за згодою пацієнта);
- першу психологічну допомогу (при чому не лише пацієнтові, а й членам його родини, які доглядають за ним/нею);
- психосоціальні, а також фармакологічні та поведінкові втручання, а за відсутності позитивної динаміки після цього – направлення до лікаря-спеціаліста.
"У межах вищезгаданого пакета лікар "первинки" може вести як пацієнтів без встановленого діагнозу, так і тих, кому вже встановлено діагноз та призначено лікування психіатром. У такому випадку сімейний лікар здійснюватиме супровід пацієнта з ПНР. Це значно спростить доступ до необхідної допомоги, адже іноді дістатися до психіатра набагато складніше, ніж до сімейного лікаря", — резюмували в МОЗ.
Раніше ми писали, що Олена Зеленська розповіла про психологічну програму для українців.