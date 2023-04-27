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У МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя

27 квітня 2023 07:11
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як отримати безоплатну психологічну допомогу
Ментальне здоров'я. Фото: Freepik.
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Українці можуть безоплатно отримати базову психологічну допомогу у закладах первинного рівня. За згодою пацієнта, лікар проведе скринінг та, у разі потреби, надасть пацієнту базову психологічну допомогу та складе план ведення і лікування пацієнта в межах своєї компетенції, а у разі потреби — направить до профільного спеціаліста.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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"Одне із системних рішень, яке було прийняте у межах ініційованої Оленою Зеленською Всеукраїнської програми ментального здоровʼя "Ти як?", — залучення лікарів первинної ланки меддопомоги (далі – ПМД) до надання послуг з охорони психічного здоровʼя. Так, згідно з планами, за програмою mhGAP² до кінця 2025 року буде вивчено понад 50 тисяч медичних робітників первинної допомоги", — повідомили в МОЗ. 

Крім того, наприкінці минулого року Міністерство охорони здоровʼя України та Національна служба здоровʼя України (далі — НСЗУ) запровадили новий пакет у межах програми медичних гарантій — "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги" у межах програми медичних гарантій. Наразі майже 300 медзакладів по всій Україні мають підписаний договір на надання медпослуг за цим пакетом.

Психологічна допомога. Фото: Freepik. 

"Знайти медзаклад, який за договором із НСЗУ надає меддопомогу за цим пакетом, та записатись на консультацію можна одним із способів: зателефонувати в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77,  скористатися дашбордом на сайті НСЗУ – у полі "Група послуг" обрати пакет "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги" (п. 51).  Обравши медзаклад, зателефонуйте до його реєстратури чи контакт-центру та запишіться на прийом. Важливо: звернутися можна як самостійно, без направлення, так і з направленням від лікуючого лікаря за встановленого діагнозу "Психічні розлади"", — додали медики. 

За згоди пацієнта лікар проведе клінічну оцінку фізичного стану здоров’я і психічного статусу та результатами скринінгу, за потреби, запропонує: 

  • направлення на лабораторні та інструментальні дослідження, щоб діагностувати або виключити психічних або неврологічних розладів (далі – ПНР), пов’язаних із фізичним здоров’ям;
  • направлення до психіатра для діагностики, встановлення діагнозу та для надання рекомендацій із лікування (за згодою пацієнта);
  • першу психологічну допомогу (при чому не лише пацієнтові, а й членам його родини, які доглядають за ним/нею);
  • психосоціальні, а також фармакологічні та поведінкові втручання, а за відсутності позитивної динаміки після цього – направлення до лікаря-спеціаліста. 

"У межах вищезгаданого пакета лікар "первинки" може вести як пацієнтів без встановленого діагнозу, так і тих, кому вже встановлено діагноз та призначено лікування психіатром. У такому випадку сімейний лікар здійснюватиме супровід пацієнта з ПНР. Це значно спростить доступ до необхідної допомоги, адже іноді дістатися до психіатра набагато складніше, ніж до сімейного лікаря", — резюмували в МОЗ.

Раніше ми писали, що Олена Зеленська розповіла про психологічну програму для українців.

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