Как получить бесплатную психологическую помощь

Ментальное здоровье. Фото: Freepik.

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Украинцы могут бесплатно получить базовую психологическую помощь в учреждениях первичного уровня. По согласию пациента врач проведет скрининг и, в случае необходимости, предоставит пациенту базовую психологическую помощь и составит план ведения и лечения пациента в пределах своей компетенции, а в случае необходимости — направит к профильному специалисту.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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"Одно из системных решений, принятое в рамках инициированной Еленой Зеленской Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", — привлечение врачей первичного звена медпомощи (далее — ГТД) к предоставлению услуг по охране психического здоровья. Так, согласно планам, по программе mhGAP² до конца 2025 года будет изучено более 50 тысяч медицинских рабочих первичной помощи", — сообщили в МОЗ.

Кроме того, в конце прошлого года Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины (далее – НСЗУ) ввели новый пакет в рамках программы медицинских гарантий — "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи" в рамках программы медицинских гарантий . В настоящее время почти 300 медучреждений по всей Украине имеют подписанный договор на предоставление медуслуг по этому пакету.

Психологическая помощь. Фото: Freepik.

"Найти медучреждение, которое по договору с НСЗУ оказывает медпомощь по этому пакету, и записаться на консультацию можно одним из способов: позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77, воспользоваться дашбордом на сайте НСЗУ — в поле "Группа услуг" выбрать пакет "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи" (п. 51). Выбрав медучреждение, позвоните в его регистратуру или контакт-центр и запишитесь на прием. Важно: обратиться можно как самостоятельно, без направления, так и с направлением от лечащего врача за установленный диагноз "Психические расстройства", — добавили медики.

При согласии пациента врач проведет клиническую оценку физического состояния здоровья и психического статуса и результатами скрининга, при необходимости, предложит:

направление на лабораторные и инструментальные исследования, чтобы диагностировать или исключить психические или неврологические расстройства (далее — ПНС), связанные с физическим здоровьем;

направление в психиатр для диагностики, установления диагноза и для предоставления рекомендаций по лечению (по согласию пациента);

первую психологическую помощь (при чем не только пациенту, но и членам его семьи, которые ухаживают за ним/ней);

психосоциальные, а также фармакологические и поведенческие вмешательства, а при отсутствии положительной динамики после этого — направление к врачу-специалисту.

"В пределах вышеупомянутого пакета врач "первички" может вести как пациентов без установленного диагноза, так и тех, кому уже установлен диагноз и назначено лечение психиатром. В таком случае семейный врач будет осуществлять сопровождение пациента с ПНС. Это значительно упростит доступ к необходимой помощи, ведь иногда добраться до психиатра гораздо сложнее, чем к семейному врачу", — резюмировали в МОЗ.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская рассказала о психологической программе украинцам.