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Аптечка для психіки: Олена Зеленська розповіла про психологічну програму для українців

26 квітня 2023 10:44
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Аптечка для психіки: Олена Зеленська розповіла про психологічну програму для українців
Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Олена Зеленська написала у своєму телеграмі про психологічну аптечку, яку створили в межах Всеукраїнської програми ментального здоров‘я "Ти як?". Це програма на телефон з порадами та вправами задля збереження спокою і ментального здоров'я.

Про це інформує Перша леді України Олена Зеленська.

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Психологічна "аптечка"

"Таку Аптечку швидкої психологічної допомоги ми створили в межах Всеукраїнської програми ментального здоров‘я "Ти як?" У ній зібрані прості вправи для заспокоєння та поради для стійкості. Вона буде корисною всім, хто рідко чи часто відчуває емоційне спустошення, втому, напруження в тілі, паніку, злість, сум. А також тим, хто хоче підтримати своїх близьких", — написала Олена Зеленська.

Аптечка поділена на розділи:

  • Як проявляється стрес — тут про "тривожні дзвіночки", на які слід звернути увагу.
  • Як не слід боротися зі стресом — приміром, алкоголем чи соціальним дистанціюванням.
  • Як швидко опанувати стрес — короткі вправи, які можна виконувати будь-де.
  • Як допомогти іншим у стресі — вислухати й не нашкодити.
  • Як дбати про емоційну стійкість — щоб стрес не мав на вас такого впливу.

Зазначається, що аптечка зроблена в pdf-форматі, тому її легко завантажити на смартфон чи комп’ютер й тримати під рукою — зовсім як "фізичну" аптечку, яку українці кладуть до своїх "тривожних валіз". 

"Завантажуйте її собі і діліться зі знайомими, бо ж немає нині жодної людини, на яку не чинить згубний вплив стрес", — додала Перша леді України.

Посилання на психологічну аптечку: 

Нагадаємо, що в рамках ініціативи Першої Леді Олени Зеленської з реформування системи шкільного харчування розпочато будівництво пілотної фабрики-кухні в Бучі. Таке підприємство призначене для забезпечення навчальних закладів Київщини якісними та свіжими стравами.

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