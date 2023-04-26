Аптечка для психіки: Олена Зеленська розповіла про психологічну програму для українців

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: Уніан

Олена Зеленська написала у своєму телеграмі про психологічну аптечку, яку створили в межах Всеукраїнської програми ментального здоров‘я "Ти як?". Це програма на телефон з порадами та вправами задля збереження спокою і ментального здоров'я.

Про це інформує Перша леді України Олена Зеленська.

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Психологічна "аптечка"

"Таку Аптечку швидкої психологічної допомоги ми створили в межах Всеукраїнської програми ментального здоров‘я "Ти як?" У ній зібрані прості вправи для заспокоєння та поради для стійкості. Вона буде корисною всім, хто рідко чи часто відчуває емоційне спустошення, втому, напруження в тілі, паніку, злість, сум. А також тим, хто хоче підтримати своїх близьких", — написала Олена Зеленська.

Аптечка поділена на розділи:

Як проявляється стрес — тут про "тривожні дзвіночки", на які слід звернути увагу.

Як не слід боротися зі стресом — приміром, алкоголем чи соціальним дистанціюванням.

Як швидко опанувати стрес — короткі вправи, які можна виконувати будь-де.

Як допомогти іншим у стресі — вислухати й не нашкодити.

Як дбати про емоційну стійкість — щоб стрес не мав на вас такого впливу.

Зазначається, що аптечка зроблена в pdf-форматі, тому її легко завантажити на смартфон чи комп’ютер й тримати під рукою — зовсім як "фізичну" аптечку, яку українці кладуть до своїх "тривожних валіз".

"Завантажуйте її собі і діліться зі знайомими, бо ж немає нині жодної людини, на яку не чинить згубний вплив стрес", — додала Перша леді України.

Посилання на психологічну аптечку:

Нагадаємо, що в рамках ініціативи Першої Леді Олени Зеленської з реформування системи шкільного харчування розпочато будівництво пілотної фабрики-кухні в Бучі. Таке підприємство призначене для забезпечення навчальних закладів Київщини якісними та свіжими стравами.