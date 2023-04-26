Аптечка для психики: Елена Зеленская рассказала о психологической программе для украинцев

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: Униан

Елена Зеленская написала в своем телеграмме о психологической аптечке, созданной в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?". Это приложение на телефон с советами и упражнениями для сохранения покоя и ментального здоровья.

Об этом сообщает Первая леди Украины Елена Зеленская.

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Психологическая "аптечка"

"Такую Аптечку скорой психологической помощи мы создали в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" В ней собраны простые упражнения для успокоения и советы для стойкости. Она будет полезна всем, кто редко или часто испытывает эмоциональное опустошение, усталость, напряжение в теле, панику, злобу, грусть. А также тем, кто хочет поддержать своих близких", — написала Елена Зеленская.

Аптечка разделена на разделы:

Как проявляется стресс — здесь о "тревожных колокольчиках", на которые следует обратить внимание.

Как не следует бороться со стрессом — например, алкоголем или социальным дистанцированием.

Как быстро овладеть стрессом — короткие упражнения, которые можно выполнять где угодно.

Как помочь другим в стрессе — выслушать и не навредить.

Как заботиться об эмоциональной стойкости — чтобы стресс не имел на вас такого влияния.

Отмечается, что аптечка сделана в pdf-формате, поэтому ее легко скачать на смартфон или компьютер и держать под рукой — совсем как "физическую" аптечку, которую украинцы кладут в свои "тревожные чемоданы".

"Загружайте ее себе и делитесь со знакомыми, ведь нет сейчас ни одного человека, на которого не оказывает пагубное влияние стресс", — добавила Первая леди Украины.

Ссылка на психологическую аптечку:

Напомним, что в рамках инициативы Первой Леди Елены Зеленской по реформированию системы школьного питания начато строительство пилотной фабрики-кухни в Буче. Такое предприятие предназначено для обеспечения учебных заведений Киевской области качественными и свежими блюдами.