В МОЗ рассказали, как распознать настоящую депрессию
Каждый человек может сталкиваться с проблемами психического здоровья. Травматические события, в том числе происходящие в результате полномасштабного вторжения россии, могут значительно ухудшить психологическое состояние человека. Поэтому важно внимательно следить за своим здоровьем и уметь распознавать депрессию, чтобы получить помощь вовремя.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.
Депрессия — распространенное психическое расстройство, которое сегодня по данным ВОЗ диагностируется у 264 миллионов человек, при этом 7% населения всей планеты имели за свою жизнь хотя бы один депрессивный эпизод.
"Во время депрессии меняются мысли, мировоззрение, мышление, отношение к жизни и к себе. Меняется то, как вы спите, работаете, едите", — отмечают врачи.
Основные симптомы депрессии:
- подавленное настроение;
- ощущение потери энергии;
- постоянная усталость;
- бессонница или сонливость;
- чувство вины или нелюбви к себе и своим поступкам;
- сосредоточение мнений на негативных событиях;
- потеря заинтересованности в деятельности;
- безнадежность;
- потеря ощущения удовольствия;
- отсутствие аппетита.
Специалисты отмечают, что человек может испытывать несколько симптомов, а проявляться они могут по-разному. Если вы замечаете эти признаки, обратитесь за консультацией к семейному врачу.
Испытывая определенные проявления депрессии, вы можете помочь себе простыми, но действенными способами:
- Настройте режим сна, старайтесь ложиться спать в одно и то же время.
- В течение дня увеличьте время проведения на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду, ведь это будет способствовать выработке витамина D, который важен для нашей нервной системы.
- Больше общайтесь с друзьями на положительные темы, не стесняйтесь просить о помощи.
- Питайтесь сбалансированно, соблюдайте принципы тарелки здорового питания.
"Важный шаг к избавлению от депрессии — это осознание того, что ни психолог или психиатр, ни медикаментозная терапия не избавят вас от необходимости брать ответственность за свою жизнь и свои поступки", — резюмировали медики.
Ранее мы писали, что в МОЗ сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.