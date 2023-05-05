В МОЗ рассказали, как распознать настоящую депрессию

Человек находится в депрессии. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Каждый человек может сталкиваться с проблемами психического здоровья. Травматические события, в том числе происходящие в результате полномасштабного вторжения россии, могут значительно ухудшить психологическое состояние человека. Поэтому важно внимательно следить за своим здоровьем и уметь распознавать депрессию, чтобы получить помощь вовремя.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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Депрессия — распространенное психическое расстройство, которое сегодня по данным ВОЗ диагностируется у 264 миллионов человек, при этом 7% населения всей планеты имели за свою жизнь хотя бы один депрессивный эпизод.

"Во время депрессии меняются мысли, мировоззрение, мышление, отношение к жизни и к себе. Меняется то, как вы спите, работаете, едите", — отмечают врачи.

Основные симптомы депрессии:

подавленное настроение;

ощущение потери энергии;

постоянная усталость;

бессонница или сонливость;

чувство вины или нелюбви к себе и своим поступкам;

сосредоточение мнений на негативных событиях;

потеря заинтересованности в деятельности;

безнадежность;

потеря ощущения удовольствия;

отсутствие аппетита.

Человек ощущает симптомы депрессии. Фото: Pexels

Специалисты отмечают, что человек может испытывать несколько симптомов, а проявляться они могут по-разному. Если вы замечаете эти признаки, обратитесь за консультацией к семейному врачу.

Испытывая определенные проявления депрессии, вы можете помочь себе простыми, но действенными способами:

Настройте режим сна, старайтесь ложиться спать в одно и то же время.

В течение дня увеличьте время проведения на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду, ведь это будет способствовать выработке витамина D, который важен для нашей нервной системы.

Больше общайтесь с друзьями на положительные темы, не стесняйтесь просить о помощи.

Питайтесь сбалансированно, соблюдайте принципы тарелки здорового питания.

"Важный шаг к избавлению от депрессии — это осознание того, что ни психолог или психиатр, ни медикаментозная терапия не избавят вас от необходимости брать ответственность за свою жизнь и свои поступки", — резюмировали медики.

Ранее мы писали, что в МОЗ сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.