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В МОЗ рассказали, как распознать настоящую депрессию

5 мая 2023 17:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
В МОЗ рассказали, как распознать настоящую депрессию
Человек находится в депрессии. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Каждый человек может сталкиваться с проблемами психического здоровья. Травматические события, в том числе происходящие в результате полномасштабного вторжения россии, могут значительно ухудшить психологическое состояние человека. Поэтому важно внимательно следить за своим здоровьем и уметь распознавать депрессию, чтобы получить помощь вовремя.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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Депрессия — распространенное психическое расстройство, которое сегодня по данным ВОЗ диагностируется у 264 миллионов человек, при этом 7% населения всей планеты имели за свою жизнь хотя бы один депрессивный эпизод.

"Во время депрессии меняются мысли, мировоззрение, мышление, отношение к жизни и к себе. Меняется то, как вы спите, работаете, едите", — отмечают врачи.

Основные симптомы депрессии:

  • подавленное настроение;
  • ощущение потери энергии;
  • постоянная усталость;
  • бессонница или сонливость;
  • чувство вины или нелюбви к себе и своим поступкам;
  • сосредоточение мнений на негативных событиях;
  • потеря заинтересованности в деятельности;
  • безнадежность;
  • потеря ощущения удовольствия;
  • отсутствие аппетита.
Человек ощущает симптомы депрессии. Фото: Pexels

Специалисты отмечают, что человек может испытывать несколько симптомов, а проявляться они могут по-разному. Если вы замечаете эти признаки, обратитесь за консультацией к семейному врачу.

Испытывая определенные проявления депрессии, вы можете помочь себе простыми, но действенными способами:

  • Настройте режим сна, старайтесь ложиться спать в одно и то же время.
  • В течение дня увеличьте время проведения на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду, ведь это будет способствовать выработке витамина D, который важен для нашей нервной системы.
  • Больше общайтесь с друзьями на положительные темы, не стесняйтесь просить о помощи.
  • Питайтесь сбалансированно, соблюдайте принципы тарелки здорового питания.

"Важный шаг к избавлению от депрессии — это осознание того, что ни психолог или психиатр, ни медикаментозная терапия не избавят вас от необходимости брать ответственность за свою жизнь и свои поступки", — резюмировали медики.

Ранее мы писали, что в МОЗ сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.

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