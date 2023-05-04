Суїцид під час війни: ситуація в Україні та допомога людям

Суїцидальна поведінка. Фото: Новини.LIVE

Смерть — це частина війни, як би боляче від цього не було. Та життя в умовах воєнного стану закінчується не лише від ворожих "прильотів" або ж бойових дій на лінії фронту. Дехто не витримує всього, що відбувається в країні, родині та в собі і скоює суїцид.

Чому люди вдаються до крайнощів, як розпізнати суїцидальну поведінку і ефективно допомогти людині, Новини.LIVE ексклюзивно розповіла психологиня Оксана Сідун.

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Психологиня Оксана Сідун. Фото: Новини.LIVE

Смерть від суїциду: чи провокує війна

За офіційними даними МОЗ, у світі кожні 2 секунди один дорослий вчиняє спробу самогубства. За останньою офіційною інформацією в Україні, упродовж 2021 року зареєстровано 5 914 самогубств (87% — чоловіки, 13% — жінки).

Під час повномасштабної війни кількість смертей в Україні зросла, адже люди щодня гинуть через військову агресію РФ. Та не лише ракети та кулі здатні забрати життя. Інколи люди вчиняють суїцид, адже не можуть справитись з горем.

Так, у Харкові після знищення ворогом ринку "Барабашово" деякі підприємці покінчили життя самогубством, адже не знали, як жити далі без майна та бізнесу. Про це Новини.LIVE повідомили самі працівники ринку, офіційного підтвердження такої причини правоохоронці не називали.

Та психолог стверджує — війна і є причиною самогубств, адже багато людей втратили сенси життя.

"Раніше все було стабільно, зрозуміло і безпечно. Знав, що робиш — вчишся, працюєш, на квартиру заробляєш, а тут в тебе все можуть забрати. Відбувається гостра криза і переоцінка всіх цінностей, які зараз є. Момент переоцінки найболючіший", — сказала психологиня.

Війна в Україні, як явище, стала причиною смерті родини навіть за межами нашої країни. У Швейцарії п’ятеро людей, серед яких діти, вчинили колективне самогубство через несправедливу війну. 24 березня 2022 року жінка, яка вірила в теорії змови, переконала рідних покінчити з життям, адже пандемія та війна в Україні стали для неї доказом того, що світ не вартий, щоб в ньому жити.

"Насправді вся Європа про це говорить. В мене є клієнти за кордоном, які живуть у відчутті, що є певні дії несвободи. Карантин — це була ізоляція. Тоді не вистачило підтримки, з ким можна було розрадити ці почуття. На самоті страшно справлятися і витримувати ці речі. Війна в Україні впливає і на світ. Є таке поняття як "травмосітка". Підвищується рівень тривоги, страху, розгубленості. І може спричинити суїцидальну поведінку", — додала психологиня.

Вона зазначає, що війна провокує страх, а той — бажання покінчити з життям. Сама ж психологиня розповідає історію, як на початку війни у Ворзелі пенсіонерка покінчила життя самогубством, адже злякалася можливого голоду.

Смерть від суїциду. Фото: ВВС

Ще одна суїцидальна смерть в Україні сталася наприкінці квітня в Одесі. Переселенка з маленькою дитиною викинулась з вікна багатоповерхівки. Жінка та дитина загинули. Правоохоронці кваліфікували подію як нещасний випадок, але за припущеннями сусідів, які згадують поведінку переселенки, жінка страждала на післяродову депресію.

"Жінки з маленькими дітьми теж група ризику, бо вони 24/7 з дітьми. Таким чином важко відпочивати від дітей. Великий страх, що з дитиною може щось трапитися", — підсумувала психологиня.

Як розпізнати суїцидальну поведінку і допомогти

Як радить Оксана Сідун, бажано бути уважними одне до одного. Слідкувати за тим, що людина розповідає, чим ділиться. Психологиня називає три стадії суїцидальної поведінки:

Коли людина замислюється про суїцид. Людина знає, в який спосіб вона хоче це скоїти. Коли знає спосіб і час. Це найбільша стадія готовності до суїциду.

За її словами, зараз у групі ризику перебувають переселенці, які втратили житло та люди, які втратили близьких. Бажано говорити з ними та пропонувати допомогу.

Найкраща профілактика — телефони довіри.