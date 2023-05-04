Суицид во время войны: ситуация в Украине и помощь людям

Человек в депрессии. Фото: Unsaplash

Смерть — это часть войны, как бы больно от этого ни было. Но жизнь в условиях военного положения заканчивается не только от вражеских "прилетов" или же боевых действий на линии фронта. Некоторые не выдерживают всего происходящего в стране, семье и в себе и совершают суицид.

Почему люди предпринимают крайности, как распознать суицидальное поведение и эффективно помочь человеку, Новини.LIVE эксклюзивно рассказала психолог Оксана Сидун.

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Психолог Оксана Сидун. Фото: Новини.LIVE

Смерть от суицида: провоцирует ли война

По официальным данным Минздрава, в мире каждые 2 секунды один взрослый совершает попытку самоубийства. По последней официальной информации в Украине, за 2021 год зарегистрировано 5 914 самоубийств (87% — мужчины, 13% — женщины).

Во время полномасштабной войны количество смертей в Украине выросло, ведь люди ежедневно погибают из-за военной агрессии РФ. Но не только ракеты и пули способны унести жизнь. Иногда люди совершают суицид, ведь не могут справиться с горем.

Так, в Харькове после уничтожения врагом рынка "Барабашово" некоторые предприниматели покончили жизнь самоубийством, ведь не знали, как жить дальше без имущества и бизнеса. Об этом сообщили сами работники рынка, официального подтверждения такой причины правоохранители не называли.

Но психолог утверждает — война и есть причина самоубийств, ведь многие потеряли смыслы жизни.

"Раньше все было стабильно, понятно и безопасно. Знал, что делаешь — учишься, работаешь, на квартиру зарабатываешь, а здесь у тебя все могут забрать. Происходит острый кризис и переоценка всех ценностей, которые сейчас есть. Момент переоценки самый болезненный", — сказала психолог.

Война в Украине, как явление, стала причиной смерти семьи даже за пределами нашей страны. В Швейцарии пять человек, среди которых дети, совершили коллективное самоубийство из-за несправедливой войны. 24 марта 2022 года женщина, которая верила в теории заговора, убедила родных покончить жизнью, ведь пандемия и война в Украине стали для нее доказательством того, что мир не стоит, чтобы в нем жить.

"На самом деле вся Европа об этом говорит. У меня есть клиенты за границей, которые живут в ощущении, что есть определенные действия несвободы. Карантин — это была изоляция. Тогда не хватило поддержки, с кем можно было разрадовать эти чувства. В одиночестве страшно справляться и выдерживать эти вещи. Война в Украине влияет и на мир. Есть такое понятие как "травмосетка". Повышается уровень тревоги, страха, растерянности. И может повлечь за собой суицидальное поведение", — добавила психолог.

Она отмечает, что война провоцирует страх, а тот — желание покончить с жизнью. Сама же психолог рассказывает историю, как в начале войны в Ворзеле пенсионерка покончила жизнь самоубийством, ведь испугалась возможного голода.

Еще одна суицидальная смерть в Украине произошла в конце апреля в Одессе. Переселенка с маленьким ребенком выбросилась из окна многоэтажки. Женщина и ребенок погибли. Правоохранители квалифицировали событие как несчастный случай, но по предположениям соседей, упоминающих поведение переселенки, женщина страдала послеродовой депрессией.

"Женщины с маленькими детьми тоже группа риска, потому что они 24/7 с детьми. Таким образом, тяжело отдыхать от детей. Большой страх, что с ребенком может что-то случиться", — подытожила психолог.

Как распознать суицидальное поведение и помочь

Как советует Оксана Сидун, желательно быть внимательными друг к другу. Следить за тем, что человек рассказывает, чем делится. Психолог называет три стадии суицидального поведения:

Когда человек задумывается о суициде. Человек знает, каким образом он хочет это совершить. Когда знает способ и время. Это самая большая стадия готовности к суициду.

По ее словам, сейчас в группе риска находятся переселенцы, которые потеряли жилье и люди, которые потеряли близких. Желательно говорить с ними и предлагать помощь.

Лучшая профилактика — телефоны доверия.