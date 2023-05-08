Что такое ПТСР

Невропатолог рассказала про симптомы и серьезные последствия ПТСР
Обычно ПТСР развивается в течение 3 месяцев после травмирующего события, но может быть и позже. Симптомы, по словам врача, длятся не менее одного месяца и оказывают существенное влияние на жизнедеятельность человека.
Об этом сообщила невропатолог Татьяна Комиссарова.
ПТСР – состояние психического здоровья, которое может возникнуть у людей, переживших травматические события.
Невропатолог отмечает, что это может произойти с любым человеком, но не у каждого человека одно и то же травмирующее событие может вызвать ПТСР. Это зависит от предыдущего опыта, уязвимости или устойчивости человека.
"ПТСР может развиться у участников боевых действий, ветеранов войны, тех, кто видел насильственную смерть другого человека, у пострадавших от стихийных бедствий, несчастных случаев, у людей, подвергшихся физическому или сексуальному насилию, у женщин после сложных родов", — сообщила Татьяна Комиссарова.
Виды симптомов
- Симптомы повторения (один или более): навязчивые, повторяющиеся, постоянные воспоминания о травматическом событии, "флешбеки" ощущение будто травматическое событие происходит сейчас, при этом усиливается сердцебиение, возникает потливость, одышка, ночные ужасы, ассоциированные с пережитым) .⠀
- Симптомы избегания (один или несколько): избегание упоминаний о травме, разговоров о пережитом или пребывание с людьми, напоминающими о событии.
- Симптомы чрезмерной внимательности или подозрительности (два или более): раздражительность, настороженность, пугливость, бессонница, панические атаки, ухудшение концентрации внимания и т.д.).
- Симптомы смены настроения (два или более): отстраненность от близких людей, потеря интереса к вещам, которыми занимались раньше, неспособность испытывать радость и удовлетворение. Иногда наоборот – возникает чрезмерная агрессивность как к родным, так и незнакомым людям.
Врач отмечает, что характерны также токсические мысли о себе и мире, ощущение отсутствия будущего, вины и несправедливости.
Многие люди после пережитого травмирующего события отмечают схожие симптомы, которые могут длиться несколько недель. Часто это острая стрессовая реакция.
"Если симптомы длятся больше месяца, то следует обратиться за помощью. Наиболее эффективна психотерапия (травмофокусированная когнитивно-поведенческая или EMDR) и при необходимости медикаментозное лечение", — резюмировала врач.
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