Что такое ПТСР

Человек испытывает страх. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Обычно ПТСР развивается в течение 3 месяцев после травмирующего события, но может быть и позже. Симптомы, по словам врача, длятся не менее одного месяца и оказывают существенное влияние на жизнедеятельность человека.

Об этом сообщила невропатолог Татьяна Комиссарова.

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ПТСР – состояние психического здоровья, которое может возникнуть у людей, переживших травматические события.

Невропатолог отмечает, что это может произойти с любым человеком, но не у каждого человека одно и то же травмирующее событие может вызвать ПТСР. Это зависит от предыдущего опыта, уязвимости или устойчивости человека.

"ПТСР может развиться у участников боевых действий, ветеранов войны, тех, кто видел насильственную смерть другого человека, у пострадавших от стихийных бедствий, несчастных случаев, у людей, подвергшихся физическому или сексуальному насилию, у женщин после сложных родов", — сообщила Татьяна Комиссарова.

Врач консультирует пациента. Фото: Freepik

Виды симптомов

Симптомы повторения (один или более): навязчивые, повторяющиеся, постоянные воспоминания о травматическом событии, "флешбеки" ощущение будто травматическое событие происходит сейчас, при этом усиливается сердцебиение, возникает потливость, одышка, ночные ужасы, ассоциированные с пережитым) .⠀

Симптомы избегания (один или несколько): избегание упоминаний о травме, разговоров о пережитом или пребывание с людьми, напоминающими о событии.

Симптомы чрезмерной внимательности или подозрительности (два или более): раздражительность, настороженность, пугливость, бессонница, панические атаки, ухудшение концентрации внимания и т.д.).

Симптомы смены настроения (два или более): отстраненность от близких людей, потеря интереса к вещам, которыми занимались раньше, неспособность испытывать радость и удовлетворение. Иногда наоборот – возникает чрезмерная агрессивность как к родным, так и незнакомым людям.

Психическое расстройство. Фото: Freepik

Врач отмечает, что характерны также токсические мысли о себе и мире, ощущение отсутствия будущего, вины и несправедливости.

Многие люди после пережитого травмирующего события отмечают схожие симптомы, которые могут длиться несколько недель. Часто это острая стрессовая реакция.

Плохое самочувствие. Фото: Freepik

"Если симптомы длятся больше месяца, то следует обратиться за помощью. Наиболее эффективна психотерапия (травмофокусированная когнитивно-поведенческая или EMDR) и при необходимости медикаментозное лечение", — резюмировала врач.

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