Как долго нужно лечить депрессию

Депрессивное расстройство. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

При лечении тревожно-депрессивных расстройств могут допускаться ошибки. Поэтому значительное количество пациентов не может достичь стойкой ремиссии.

Об этом сообщил врач-невролог Давид Щербина .

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История одной пациентки

"Сегодня имел консультацию с пациенткой, которая 25 лет безуспешно лечит депрессию, говорит, что за этот период только мрт делала раз 50 раз, сотни различных дообследований и анализов. Беспокоит ее стандартный набор жалоб — ком в горле, спазм в шее, панические атаки, постоянная слабость, усталость, апатия, тревога, головная боль и еще несколько десятков психических соматических ощущений, которые возникали за эти годы",— рассказал врач.

Доктор невролог. Фото: Freepik

Врач отмечает, что есть одна из самых частых ошибок в лечении тревожно-депрессивных расстройств, из-за которой значительное количество пациентов не может достичь стойкой ремиссии.

Недостаточная доза

Эта проблема объединяет значительную часть людей, которые принимали антидепрессанты, и им не помогло.

"Вот так и у моей пациентки, она принимала — эсциталопрам, пароксетин, дулоксетин, амитриптилин — и все в минимальных дозировках, некоторые в меньших минимальных клинических, ни разу врачи не корректировали дозу, просто заменяли антидепрессант, если тот оказывался недостаточно эффективным", – добавил невролог.

Лечебные препараты. Фото: Freepik

А потом возникает мысль – "значит мне ничего не поможет", или "значит это что-то другое" и продолжается поиск новой болезни со следующим врачом.

"Конечно, есть случаи резистентной к лечению депрессии, таких случаев существует к сожалению не мало, мы иногда долго подбираем лечение, которое поможет, но все же, значительная часть людей годами лечит депрессию, по факту ее нормально не леча", — добавил Давид Щербина.

Человек на приеме у врача. Фото: Freepik

Сколько нужно лечить депрессию?

Если через 2-2,5 мес (это максимум обычно и раньше) не наступает значительного улучшения — это повод обратиться на повторный прием.

Во время повторного приема принимаются следующие меры:

просмотр дозы (все антидепрессенты имеют разный терапевтический диапазон доз от минимальной до максимальной, если улучшение не наступает и переносится хорошо — обычно дозировка повышается);

добавление препарата для аугментации (усиление эффекта антидепрессантов) или смены антидепрессанта на другой.

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