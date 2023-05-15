Чи відрізняється депресія від депресивного розладу

Депресивний розлад. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Значна частина пацієнтів та навіть лікарів думає, що депресія — це тільки коли весь день лежиш і дивишся в стінку, або постійно плачеш. За словами лікаря-невролога така думка не зовсім правдива.

Про це повідомив лікар-невролог Давид Щербина.

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Людина в стані депресії. Фото: Freepik

"Те що ми, українці, соромимось говорити про свій емоційний стан навіть лікарю, і лікуємось бадами та ноотропами від депресій — якесь середньовічного рівня невігластво. Це призводить то того, що українці або живуть в депресії все життя, або їх приводять рідні коли ті вже в жахливому стані. Так не має бути", — повідомив лікар.

Які симтоми вказують на депресивний розлад:

Ви маєте набрати мінімум 5 симптомів із 9 ти, при цьому один з перших двох має бути обовʼязково. Ці скарги мають турбувати більший період часу, щонайменше 2 тижні.

Ви не отримуєте задоволення. Зникають хоббі, інтереси, те що раніше викликало задоволення — стає нецікавим;

Ви відчуваєте себе сумним, пригніченим або безнадійним;

Поганий апетит або переїдання, ви втрачаєте або набираєте вагу;

Труднощі з засинанням, постійними прокиданнями або навпаки, надмірна сонливість;

Ви почуваєте себе втомленим більший період часу;

Маєте відчуття провини, безпорадності, або того, що ви нічого не варті;

Маєте проблеми з концентрацією або пам'яттю;

Сповільненість рухів чи мовлення, яку помічають оточуючі. Або, навпаки, надмірна, непритаманна вам метушливість та активність;

Думки, що було б краще, аби ви померли, або про те, щоб заподіяти собі шкоду.

Депресія буває легкою, помірною або важкою

"Вона може бути ассоційована з тривогою, або виникати без неї. Депресія може виникати в певні пори року, може залежати від менструального циклу, може бути хронічною (дистимічний розлад)", — додав Давид Щербина.

Лікар-невролог. Фото: Freepik

До того же лікар додає, що в стані депресії можна знаходитись роками і десятками років, жити працювати та думати: "то я просто лінивий". Значна частина людей, що живуть в стані депресії, суспільству здаються абсолютно здоровими.

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