Чи відрізняється депресія від депресивного розладу

Невролог розповів про симптоми депресивного розладу
Значна частина пацієнтів та навіть лікарів думає, що депресія — це тільки коли весь день лежиш і дивишся в стінку, або постійно плачеш. За словами лікаря-невролога така думка не зовсім правдива.
Про це повідомив лікар-невролог Давид Щербина.
"То я просто лінивий", або "то я просто втомлений", або "то мені треба вітамінів попити" – так себе виправдовують багато людей.
"Те що ми, українці, соромимось говорити про свій емоційний стан навіть лікарю, і лікуємось бадами та ноотропами від депресій — якесь середньовічного рівня невігластво. Це призводить то того, що українці або живуть в депресії все життя, або їх приводять рідні коли ті вже в жахливому стані. Так не має бути", — повідомив лікар.
Які симтоми вказують на депресивний розлад:
Ви маєте набрати мінімум 5 симптомів із 9 ти, при цьому один з перших двох має бути обовʼязково. Ці скарги мають турбувати більший період часу, щонайменше 2 тижні.
- Ви не отримуєте задоволення. Зникають хоббі, інтереси, те що раніше викликало задоволення — стає нецікавим;
- Ви відчуваєте себе сумним, пригніченим або безнадійним;
- Поганий апетит або переїдання, ви втрачаєте або набираєте вагу;
- Труднощі з засинанням, постійними прокиданнями або навпаки, надмірна сонливість;
- Ви почуваєте себе втомленим більший період часу;
- Маєте відчуття провини, безпорадності, або того, що ви нічого не варті;
- Маєте проблеми з концентрацією або пам'яттю;
- Сповільненість рухів чи мовлення, яку помічають оточуючі. Або, навпаки, надмірна, непритаманна вам метушливість та активність;
- Думки, що було б краще, аби ви померли, або про те, щоб заподіяти собі шкоду.
Депресія буває легкою, помірною або важкою
"Вона може бути ассоційована з тривогою, або виникати без неї. Депресія може виникати в певні пори року, може залежати від менструального циклу, може бути хронічною (дистимічний розлад)", — додав Давид Щербина.
До того же лікар додає, що в стані депресії можна знаходитись роками і десятками років, жити працювати та думати: "то я просто лінивий". Значна частина людей, що живуть в стані депресії, суспільству здаються абсолютно здоровими.
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