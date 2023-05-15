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Невролог розповів про симптоми депресивного розладу

15 травня 2023 15:27
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи відрізняється депресія від депресивного розладу
Депресивний розлад. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Значна частина пацієнтів та навіть лікарів думає, що депресія — це тільки коли весь день лежиш і дивишся в стінку, або постійно плачеш. За словами лікаря-невролога така думка не зовсім правдива. 

Про це повідомив лікар-невролог Давид Щербина.

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"То я просто лінивий", або "то я просто втомлений", або "то мені треба вітамінів попити" – так себе виправдовують багато людей.

Людина в стані депресії. Фото: Freepik

"Те що ми, українці, соромимось говорити про свій емоційний стан навіть лікарю, і лікуємось бадами та ноотропами від депресій — якесь середньовічного рівня невігластво. Це призводить то того, що українці або живуть в депресії все життя, або їх приводять рідні коли ті вже в жахливому стані. Так не має бути", — повідомив лікар. 

Які симтоми вказують на депресивний розлад:

Ви маєте набрати мінімум 5 симптомів із 9 ти, при цьому один з перших двох має бути обовʼязково. Ці скарги мають турбувати більший період часу, щонайменше 2 тижні.

  • Ви не отримуєте задоволення. Зникають хоббі, інтереси, те що раніше викликало задоволення — стає нецікавим;
  • Ви відчуваєте себе сумним, пригніченим або безнадійним;
  • Поганий апетит або переїдання, ви втрачаєте або набираєте вагу;
  • Труднощі з засинанням, постійними прокиданнями або навпаки, надмірна сонливість;
  • Ви почуваєте себе втомленим більший період часу;
  • Маєте відчуття провини, безпорадності, або того, що ви нічого не варті;
  • Маєте проблеми з концентрацією або пам'яттю;
  • Сповільненість рухів чи мовлення, яку помічають оточуючі. Або, навпаки, надмірна, непритаманна вам метушливість та активність;
  • Думки, що було б краще, аби ви померли, або про те, щоб заподіяти собі шкоду.

Депресія буває легкою, помірною або важкою 

"Вона може бути ассоційована з тривогою, або виникати без неї. Депресія може виникати в певні пори року, може залежати від менструального циклу, може бути хронічною (дистимічний розлад)", — додав Давид Щербина. 

Лікар-невролог. Фото: Freepik

До того же лікар додає, що в стані депресії можна знаходитись роками і десятками років, жити працювати та думати: "то я просто лінивий". Значна частина людей, що живуть в стані депресії, суспільству здаються абсолютно здоровими. 

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.

Також ми писали про симптоми та серйозні наслідки ПТСР.

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