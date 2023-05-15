Отличается ли депрессия от депрессивного расстройства

Депрессивное расстройство. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Значительная часть пациентов и даже врачей думает, что депрессия — это только когда весь день лежишь и смотришь в стенку или постоянно плачешь. По словам врача-невролога такое мнение не совсем правдиво.

Об этом сообщил врач-невролог Давид Щербина .

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"Так я просто ленивый", или "то я просто усталый", или "то мне нужно витаминов попить" – так себя оправдывают многие.

Человек в состоянии депрессии. Фото: Freepik

"То, что мы, украинцы, стесняемся говорить о своем эмоциональном состоянии даже врачу, и лечимся бадами и ноотропами от депрессий - какого-то средневекового уровня невежество. Это приводит к тому, что украинцы либо живут в депрессии всю жизнь, либо их приводят родные когда те уже в ужасном состоянии. Так не должно быть" , — сообщил врач.

Какие симтомы указывают на депрессивное расстройство:

Вы должны набрать минимум 5 симптомов из 9 ти, при этом один из первых двух должен быть обязательно. Эти жалобы должны беспокоить больший период времени не менее 2 недель.

Вы не получаете удовольствия. Исчезают хобби, интересы, то, что раньше вызывало удовольствие — становится неинтересным;

Вы чувствуете себя грустным, подавленным или безнадежным;

Плохой аппетит или переедание, вы теряете или набираете вес;

Трудности с засыпанием, постоянными пробуждениями или наоборот, чрезмерная сонливость;

Вы чувствуете себя уставшим больший период времени;

Имеете чувство вины, беспомощности или того, что вы ничего не стоите;

Есть проблемы с концентрацией или памятью;

Замедленность движений или речи, которую замечают окружающие. Или, напротив, чрезмерная, неприсущая вам суетливость и активность;

Мнения, что было бы лучше, если бы вы умерли, или о том, чтобы причинить себе вред.

Депрессия бывает легкой, умеренной или тяжелой

"Она может быть ассоциирована с тревогой или возникать без нее. Депрессия может возникать в определенные времена года, может зависеть от менструального цикла, может быть хронической (дистимическое расстройство)", — добавил Давид Щербина.

Врач-невролог. Фото: Freepik

К тому же врач добавляет, что в состоянии депрессии можно находиться годами и десятками лет, жить работать и думать: "я просто ленивый". Значительная часть людей, живущих в состоянии депрессии, обществу кажутся совершенно здоровыми.

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