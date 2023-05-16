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Простые советы от врачей, как не следует бороться со стрессом

16 мая 2023 22:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как не следует бороться со стрессом
Борьба со стрессом. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Забота о ментальном здоровье поможет оставаться более устойчивой и сохранить силы для победы. Это поможет не просто преодолеть трудный период жизни, но и пройти его с пользой для себя.

Об этом сообщили в Аптечке скорой психологической помощи от Первой леди Украины Елены Зеленской.

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Аптечка подготовлена на основе материалов ВОЗ, "Справочника безбарьерности" и при экспертной поддержке Института психического здоровья Украинского Католического Университета в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как" по инициативе первой леди Елены Зеленской.

Не нужно быть врачом, чтобы увидеть "тревожные колокольчики проявлений стресса":

В теле

  • когда постоянно чувствуешь усталость или напряжение;
  • без причины болят части тела (спина, шея, руки и т.п.);
  • тяжело дышать;
  • отсутствует аппетит;
  • проблемы с пищеварением.
Чувство тревоги. Фото: Freepik

В поведении

  • плохо спишь;
  • плачешь;
  • легко раздражаешься, кричишь;
  • злоупотребляешь алкоголем, никотином, кофе или наркотическими веществами.
Депрессивное расстройство. Фото: Freepik

В эмоциях

  • печаль;
  • страх;
  • агрессия;
  • тревога.
Тревожное состояние. Фото: Freepik

В мыслях

  • нет мотивации что-либо делать. Даже то, что раньше доставляло удовольствие;
  • не можешь усидеть на месте. Не можешь сосредоточиться;
  • трудно принимать какие-либо решения.

"Когда постоянно преодолеваешь жизненные трудности, стресс обязательно будет возникать. Важно уметь с ним справляться, чтобы не произошло истощения. или своего семейного врача. Также можно обратиться на горячие линии или онлайн-сервисы, или к тем, кто предоставляет услуги по психологической реабилитации для детей и взрослых", — сообщили специалисты.

Как не следует бороться со стрессом

"Ментальное здоровье даст силы не просто преодолеть тяжелый период жизни, но и пройти его с пользой для себя. Чтобы проблемы не поглотили вместе с мечтами, не следует "исправлять" настроение алкоголем, сигаретами или наркотическими веществами, кофе, сладостями или перееданием", — добавили специалисты.

Человек и гармоничное состояние. Фото: Freepik

Чего не нужно делать при ощущении стресса:

  • откладывать жизнь и цели на потом;
  • дистанцироваться от людей, переживать стресс в одиночестве;
  • высвобождать негатив криками, ссорами;
  • винить в неурядицах себя;
  • копаться в прошлом и критиковать
  • себя за поступки и мысли;
  • опускать руки и переставать сражаться;
  • ждать, когда пройдет самое.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.

Также мы писали о симптомах и серьезных последствиях ПТСР и о типичных ошибках при лечении депрессии.

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