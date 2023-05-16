Борьба со стрессом. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Забота о ментальном здоровье поможет оставаться более устойчивой и сохранить силы для победы. Это поможет не просто преодолеть трудный период жизни, но и пройти его с пользой для себя.

Об этом сообщили в Аптечке скорой психологической помощи от Первой леди Украины Елены Зеленской.

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Аптечка подготовлена на основе материалов ВОЗ, "Справочника безбарьерности" и при экспертной поддержке Института психического здоровья Украинского Католического Университета в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как" по инициативе первой леди Елены Зеленской.

Не нужно быть врачом, чтобы увидеть "тревожные колокольчики проявлений стресса":

В теле

когда постоянно чувствуешь усталость или напряжение;

без причины болят части тела (спина, шея, руки и т.п.);

тяжело дышать;

отсутствует аппетит;

проблемы с пищеварением.

Чувство тревоги. Фото: Freepik

В поведении

плохо спишь;

плачешь;

легко раздражаешься, кричишь;

злоупотребляешь алкоголем, никотином, кофе или наркотическими веществами.

Депрессивное расстройство. Фото: Freepik

В эмоциях

печаль;

страх;

агрессия;

тревога.

Тревожное состояние. Фото: Freepik

В мыслях

нет мотивации что-либо делать. Даже то, что раньше доставляло удовольствие;

не можешь усидеть на месте. Не можешь сосредоточиться;

трудно принимать какие-либо решения.

"Когда постоянно преодолеваешь жизненные трудности, стресс обязательно будет возникать. Важно уметь с ним справляться, чтобы не произошло истощения. или своего семейного врача. Также можно обратиться на горячие линии или онлайн-сервисы, или к тем, кто предоставляет услуги по психологической реабилитации для детей и взрослых", — сообщили специалисты.

Как не следует бороться со стрессом

"Ментальное здоровье даст силы не просто преодолеть тяжелый период жизни, но и пройти его с пользой для себя. Чтобы проблемы не поглотили вместе с мечтами, не следует "исправлять" настроение алкоголем, сигаретами или наркотическими веществами, кофе, сладостями или перееданием", — добавили специалисты.

Человек и гармоничное состояние. Фото: Freepik

Чего не нужно делать при ощущении стресса:

откладывать жизнь и цели на потом;

дистанцироваться от людей, переживать стресс в одиночестве;

высвобождать негатив криками, ссорами;

винить в неурядицах себя;

копаться в прошлом и критиковать

себя за поступки и мысли;

опускать руки и переставать сражаться;

ждать, когда пройдет самое.

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