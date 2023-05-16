Простые советы от врачей, как не следует бороться со стрессом
Забота о ментальном здоровье поможет оставаться более устойчивой и сохранить силы для победы. Это поможет не просто преодолеть трудный период жизни, но и пройти его с пользой для себя.
Об этом сообщили в Аптечке скорой психологической помощи от Первой леди Украины Елены Зеленской.
Аптечка подготовлена на основе материалов ВОЗ, "Справочника безбарьерности" и при экспертной поддержке Института психического здоровья Украинского Католического Университета в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как" по инициативе первой леди Елены Зеленской.
Не нужно быть врачом, чтобы увидеть "тревожные колокольчики проявлений стресса":
В теле
- когда постоянно чувствуешь усталость или напряжение;
- без причины болят части тела (спина, шея, руки и т.п.);
- тяжело дышать;
- отсутствует аппетит;
- проблемы с пищеварением.
В поведении
- плохо спишь;
- плачешь;
- легко раздражаешься, кричишь;
- злоупотребляешь алкоголем, никотином, кофе или наркотическими веществами.
В эмоциях
- печаль;
- страх;
- агрессия;
- тревога.
В мыслях
- нет мотивации что-либо делать. Даже то, что раньше доставляло удовольствие;
- не можешь усидеть на месте. Не можешь сосредоточиться;
- трудно принимать какие-либо решения.
"Когда постоянно преодолеваешь жизненные трудности, стресс обязательно будет возникать. Важно уметь с ним справляться, чтобы не произошло истощения. или своего семейного врача. Также можно обратиться на горячие линии или онлайн-сервисы, или к тем, кто предоставляет услуги по психологической реабилитации для детей и взрослых", — сообщили специалисты.
Как не следует бороться со стрессом
"Ментальное здоровье даст силы не просто преодолеть тяжелый период жизни, но и пройти его с пользой для себя. Чтобы проблемы не поглотили вместе с мечтами, не следует "исправлять" настроение алкоголем, сигаретами или наркотическими веществами, кофе, сладостями или перееданием", — добавили специалисты.
Чего не нужно делать при ощущении стресса:
- откладывать жизнь и цели на потом;
- дистанцироваться от людей, переживать стресс в одиночестве;
- высвобождать негатив криками, ссорами;
- винить в неурядицах себя;
- копаться в прошлом и критиковать
- себя за поступки и мысли;
- опускать руки и переставать сражаться;
- ждать, когда пройдет самое.
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