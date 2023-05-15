Як хронічна втома пов’язана з неінфекційними хворобами

Хронічна втома. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Синдром хронічної втоми – це серйозне тривале захворювання, що вражає систему організму, з ним люди часто не можуть займатися своїми звичайними справами, а іноді люди з таким синдром прикуті до ліжка та мають сильну втому та проблеми зі сном.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.

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Втома може бути також причиною інших захворювань:

діабету;

серцево-судинних захворювань;

артриту;

анемії;

захворювань щитоподібної залози;

синдрому хронічної втоми.

Про те, як розпізнати втому та якою вона буває, розповіла психологиня, фахівчиня з профілактики неінфекційних захворювань ЦГЗ Ольга Горбаньова.

"Втома – це тимчасове зниження працездатності, коли ми відчуваємо, навіть прокидаючись, при цьому ми спимо достатню кількість часу, для дорослої людини це сім годин. При хронічній втому людина не може виконувати те, що вона зазвичай звикла робити", — зазначила лікарка.

Фізична втома. Фото: Freepik

Причини втоми можуть бути як фізичні, так і психологічні. Тому ми можемо втомлюватися, як через перевищену напругу на роботі, та через морально психологічні моменти.

Чи допомагає кава при відчутті втоми?

"Кава може допомогти, проте це буде лише тимчасовий момент, по друге потрібно розуміти, що хронічна втома, це така ситуація, коли у вас можуть бути певні збої в роботі серцево-судинної системи. В такому разі, якщо ви вживаєте каву, ви підсилюєте фізичні недуги, тому тут потрібно бути обережними", — додала фахівчиня.

Зображення кави. Фото: Pexels

Що робити, щоб втома не перейшла в хронічну стадію

Хронічна стадія починається тоді, коли втома спостерігається понад два тижні в перманентному стані.

Людина спить. Фото: Pexels

"Знову ж таки, приєднуються фізіологічні прояви, коли ми відчуваємо не тільки втому, але й збої в роботі нашого організму. Додатковими факторами можуть бути порушення сну, коли людина втомлена, людина лягає в ліжко, але не можу заснути. Постійний головний біль та відчуття тривоги, в тому числі психологічні розлади, коли ця тривога може бути для людини не зрозуміла. Всі ці моменти є тим дзвіночком, коли ми маємо зрозуміти, що потрібно звернутися до лікаря або починати боротися зі своєю втомою. В першу чергу потрібно налагодити режим сну", — сказала Ольга Горбаньова.

Окрім того потрібно більше часу проводити на вулиці та займатися справами, які приносять задоволення. Також варто звернути увагу на раціон харчування та заняття спортом.

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