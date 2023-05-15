Как хроническая усталость связана с неинфекционными болезнями

Хроническая усталость. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Синдром хронической усталости — это серьезное длительное заболевание, поражающее систему организма, с ним люди часто не могут заниматься своими обычными делами, а иногда люди с таким синдромом прикованы к постели и имеют сильную усталость и проблемы со сном.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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Усталость может быть также причиной других заболеваний:

диабета;

сердечно-сосудистых заболеваний;

артрита;

анемии;

заболеваний щитовидной железы;

синдрома хронической усталости.

О том, как распознать усталость и какой она бывает, рассказала психологиня, специалист по профилактике неинфекционных заболеваний ЦОЗ Ольга Горбанева.

"Усталость – это временное снижение работоспособности, когда мы чувствуем, даже просыпаясь, при этом мы спим достаточное количество времени, для взрослого человека это семь часов. При хронической усталости человек не может выполнять то, что он обычно привык делать", — отметила врач.

Физическая усталость. Фото: Freepik

Причины усталости могут быть как физические, так и психологические. Поэтому мы можем уставать как через превышенное напряжение на работе, так и через морально психологические моменты.

Помогает ли кофе при ощущении усталости?

Кофе может помочь, однако это будет лишь временный момент, во вторых нужно понимать, что хроническая усталость, это такая ситуация, когда у вас могут быть определенные сбои в работе сердечно-сосудистой системы. В таком случае, если вы употребляете кофе, вы усиливаете физические недуги, поэтому здесь нужно быть осторожными" , — добавила специалист.

Изображение кофе. Фото: Pexels

Что делать, чтобы усталость не перешла в хроническую стадию

Хроническая стадия начинается тогда, когда усталость наблюдается более двух недель в перманентном состоянии.

Человек спит. Фото: Pexels

"Опять же, присоединяются физиологические проявления, когда мы чувствуем не только усталость, но и сбои в работе нашего организма. Дополнительными факторами могут быть нарушения сна, когда человек устал, человек ложится в постель, но не могу заснуть. Постоянная головная боль и ощущения тревоги, в том числе психологические расстройства, когда эта тревога может быть для человека не понятна. Все эти моменты являются тем звоночком, когда мы должны понять, что нужно обратиться к врачу или начинать бороться со своей усталостью", — сказала Ольга Горбанева.

Кроме того, нужно больше времени проводить на улице и заниматься делами, которые доставляют удовольствие. Также следует обратить внимание на рацион питания и занятия спортом.

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