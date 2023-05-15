Як можна заразитися гепатитом В

Небезпечний вірус гепатиту В. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Деякі віруси можуть викликати злоякісні захворювання, тому вкрай важливо знати про них та діагностувати на ранніх етапах.

Про це повідомила лікарка інфекціоністка Анастасія Лішневська.

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"Я покажу вам на прикладі вірусного гепатиту В. По перше, вірусний гепатит В, довго живучи в печінці, викликає хронічне запалення. Згодом починається фіброз печінки та цироз. І це призводить до посилення поділу атипових клітин. Атипові клітини — це злоякісні клітини", — повидомила лікарка.

До того ж, коли ДНК вірусу гепатиту В вмонтовується в ДНК людини, це відбувається не завжди, але якщо відбувається, це негативно впливає на генетичний матеріал і це знижує апоптоз клітини.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Апоптоз — це запрограммированная гибель клітни. Тобто ті клитини, які мали загинути не гинуть, а навпаки, діляться. І таким чином, ми маємо пухлинний процес. Третій момент, що спеціальні гени та білки вірусу можуть самі по собі стимулювати поділ клітин (зокрема й атипових)", — додала Анастасія Лішневська.

Позитивним є те, що виявити вірусні захворювання ще до початку онкологічних процесів можна за допомогою регулярних чек-апів.

Аналіз крові. Фото: Freepik

"Чек-ап — це не здати аналізи на все можливе і витрати на це зарплатню за декілька місяців. Перелік аналізів для чек-апу — це конкретно обґрунтовані обстеження. Деякі з них рекомендовані усім, а деякі — за показаннями. Також є ті аналізи, які не призначаються взагалі нікому", — зауважила лікарка.

Крім того, злоякісні захворювання на ранніх стадіях також виявляються за допомогою профілактичних обстежень.

"Тому, я раджу вам використовувати ті можливості, які ми маємо зараз. У той час, як в науковому світі продовжуються тисячі досліджень про те, як ефективніше лікувати різні онкологічні захворювання", — резюмовала інфекціоністка.

Довідка

Вірус гепатиту В порушує функціонування печінки. Тривале перебування вірусу в клітинах печінки провокує розвиток цирозу та раку печінки, що майже завжди летальне.

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