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Інфекціоністка розповіла, які віруси викликають онкологію

15 травня 2023 10:40
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як можна заразитися гепатитом В
Небезпечний вірус гепатиту В. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Деякі віруси можуть викликати злоякісні захворювання, тому вкрай важливо знати про них та діагностувати на ранніх етапах. 

Про це повідомила лікарка інфекціоністка Анастасія Лішневська.

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"Я покажу вам на прикладі вірусного гепатиту В. По перше, вірусний гепатит В, довго живучи в печінці, викликає хронічне запалення. Згодом починається фіброз печінки та цироз. І це призводить до посилення поділу атипових клітин. Атипові клітини — це злоякісні клітини", — повидомила лікарка. 

До того ж, коли ДНК вірусу гепатиту В вмонтовується в ДНК людини, це відбувається не завжди, але якщо відбувається, це негативно впливає на генетичний матеріал і це знижує апоптоз клітини. 

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Апоптоз — це запрограммированная гибель клітни. Тобто ті клитини, які мали загинути не гинуть, а навпаки, діляться. І таким чином, ми маємо пухлинний процес. Третій момент, що спеціальні гени та білки вірусу можуть самі по собі стимулювати поділ клітин (зокрема й атипових)", — додала Анастасія Лішневська. 

Позитивним є те, що виявити вірусні захворювання ще до початку онкологічних процесів можна за допомогою регулярних чек-апів.

Аналіз крові. Фото: Freepik

"Чек-ап — це не здати аналізи на все можливе і витрати на це зарплатню за декілька місяців. Перелік аналізів для чек-апу — це конкретно обґрунтовані обстеження. Деякі з них рекомендовані усім, а деякі — за показаннями. Також є ті аналізи, які не призначаються взагалі нікому", — зауважила лікарка. 

Крім того, злоякісні захворювання на ранніх стадіях також виявляються за допомогою профілактичних обстежень.

"Тому, я раджу вам використовувати ті можливості, які ми маємо зараз. У той час, як в науковому світі продовжуються тисячі досліджень про те, як ефективніше лікувати різні онкологічні захворювання", — резюмовала інфекціоністка. 

Довідка 

Вірус гепатиту В порушує функціонування печінки. Тривале перебування вірусу в клітинах печінки провокує розвиток цирозу та раку печінки, що майже завжди летальне.

Раніше ми писали, що медики розповіли, наскільки важлива вакцина від гепатиту В.

Також ми писали, про повний чек-ап організму, які обстеження потрібно зробити навесні.

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