Как можно заразиться гепатитом B

Опасный вирус гепатита В. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Некоторые вирусы могут вызывать злокачественные заболевания, поэтому очень важно знать о них и диагностироваться на ранних этапах.

Об этом сообщила врач инфекционист Анастасия Лишневская .

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"Я покажу вам на примере вирусного гепатита В. Во первых вирусный гепатит В дового живя в печени вызывает хроническое воспаление. Впоследствии начинается фиброз печени и цирроз. И это приводит к усилению деления атипичных клеток. Атипичные клетки — это злокачественные клетки", — сообщила врач.

К тому же когда ДНК вируса гепатита В монтируется в ДНК человека, это происходит не всегда, но если происходит, это негативно влияет на генетический материал и это снижает апоптоз клетки.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Апоптоз — это запрограммированная гибель клетки. То есть те клетки, которые должны погибнуть не погибают, а наоборот, делятся. И таким образом, мы имеем опухолевый процесс. Третий момент, что специальные гены и белки вируса могут сами по себе стимулировать деление клеток (в в том числе и атипичных)", — добавила Анастасия Лишневская.

Положительно то, что выявить вирусные заболевания еще до начала онкологических процессов можно с помощью регулярных чек-апов.

Анализ крови. Фото: Freepik

"Чек-ап — это не сдать анализы на все возможное и затраты на это зарплату за несколько месяцев. Перечень анализов для чек-апа - это конкретно обоснованные обследования. Некоторые из них рекомендованы всем, а некоторые — по показаниям. которые не назначаются вообще никому", — отметила врач.

Кроме того, злокачественные заболевания на ранних стадиях также выявляются с помощью профилактических исследований.

"Поэтому, я советую вам использовать те возможности, которые у нас есть сейчас. В то время как в научном мире продолжаются тысячи исследований о том, как эффективнее лечить различные онкологические заболевания", — резюмировала инфекционист.

Справка

Вирус гепатита В нарушает функционирование печени. Длительное пребывание вируса в клетках печени провоцирует развитие цирроза и рака печени, что почти всегда летально.

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