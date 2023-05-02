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Повний чекап організму: які обстеження потрібно зробити навесні

2 травня 2023 18:39
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що таке повний чек-ап організму?
Сімейна лікарка. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Коли болить — це вже не про чекап, адже його ціль — виявити те, чого не видно, що не болить, не коле, не створює жодного дискомфорту, проте вже присутнє і розвивається в організмі.

Про це повідомив лікар Віктор Петров.

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Абсолютну більшість захворювань, які можуть "ховатися" у безсимптомній стадії та розвиватися без явних ознак, можна виявити за допомогою простих та недорогих досліджень. Частина з цих обстежень взагалі є безкоштовними для пацієнтів, які мають декларацію з лікарем. 

"Проте якщо ми навіть говоримо про платні обстеження — ціни основних скринінгових досліджень та вартість лікування захворювань на ранніх стадіях є неспівмірно, іноді в десятки разів нижчими, ніж терапія на пізніх, запущених стадіях", — повідомили в МЦ PREVENTION.

Які обстеження потрібно пройти під час щорічного чекапу організму:

  • консультація сімейного лікаря;
  • ЕКГ;
  • УЗД органів черевної порожнини;
  • загальний аналіз крові;
  • глюкоза крові;
  • ліпідограма;
  • скринінг вірусних гепатитів;
  • тести на ВІЛ та сифіліс;
  • загальний аналіз сечі.
Консультація в сімейного лікаря. Фото: Freepik

Крім базового пакету, жінкам потрібно один раз на рік пройти:

  • огляд у гінеколога;
  • ПАП-тест;
  • УЗД органів малого тазу;
  • УЗД молочних залоз жінкам до 40 років та мамографію після 40 років.
Жінка робить УЗД. Фото: Freepik

Чоловікам у свою чергу потрібно пройти:

  • огляд в уролога;
  • УЗД простати;
  • онкомаркер ПСА для чоловіків після 40 років;
  • чоловікам після 45 років потрібно раз в 2 роки робити колоноскопію.

Раніше ми писали, що в МОЗ дали чек-лист вакцин, необхідних для дорослих.

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