Що таке повний чек-ап організму?

Повний чекап організму: які обстеження потрібно зробити навесні
Коли болить — це вже не про чекап, адже його ціль — виявити те, чого не видно, що не болить, не коле, не створює жодного дискомфорту, проте вже присутнє і розвивається в організмі.
Про це повідомив лікар Віктор Петров.
Абсолютну більшість захворювань, які можуть "ховатися" у безсимптомній стадії та розвиватися без явних ознак, можна виявити за допомогою простих та недорогих досліджень. Частина з цих обстежень взагалі є безкоштовними для пацієнтів, які мають декларацію з лікарем.
"Проте якщо ми навіть говоримо про платні обстеження — ціни основних скринінгових досліджень та вартість лікування захворювань на ранніх стадіях є неспівмірно, іноді в десятки разів нижчими, ніж терапія на пізніх, запущених стадіях", — повідомили в МЦ PREVENTION.
Які обстеження потрібно пройти під час щорічного чекапу організму:
- консультація сімейного лікаря;
- ЕКГ;
- УЗД органів черевної порожнини;
- загальний аналіз крові;
- глюкоза крові;
- ліпідограма;
- скринінг вірусних гепатитів;
- тести на ВІЛ та сифіліс;
- загальний аналіз сечі.
Крім базового пакету, жінкам потрібно один раз на рік пройти:
- огляд у гінеколога;
- ПАП-тест;
- УЗД органів малого тазу;
- УЗД молочних залоз жінкам до 40 років та мамографію після 40 років.
Чоловікам у свою чергу потрібно пройти:
- огляд в уролога;
- УЗД простати;
- онкомаркер ПСА для чоловіків після 40 років;
- чоловікам після 45 років потрібно раз в 2 роки робити колоноскопію.
Раніше ми писали, що в МОЗ дали чек-лист вакцин, необхідних для дорослих.