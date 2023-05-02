Що таке повний чек-ап організму?

Сімейна лікарка. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Коли болить — це вже не про чекап, адже його ціль — виявити те, чого не видно, що не болить, не коле, не створює жодного дискомфорту, проте вже присутнє і розвивається в організмі.

Про це повідомив лікар Віктор Петров.

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Абсолютну більшість захворювань, які можуть "ховатися" у безсимптомній стадії та розвиватися без явних ознак, можна виявити за допомогою простих та недорогих досліджень. Частина з цих обстежень взагалі є безкоштовними для пацієнтів, які мають декларацію з лікарем.

"Проте якщо ми навіть говоримо про платні обстеження — ціни основних скринінгових досліджень та вартість лікування захворювань на ранніх стадіях є неспівмірно, іноді в десятки разів нижчими, ніж терапія на пізніх, запущених стадіях", — повідомили в МЦ PREVENTION.

Які обстеження потрібно пройти під час щорічного чекапу організму:

консультація сімейного лікаря;

ЕКГ;

УЗД органів черевної порожнини;

загальний аналіз крові;

глюкоза крові;

ліпідограма;

скринінг вірусних гепатитів;

тести на ВІЛ та сифіліс;

загальний аналіз сечі.

Консультація в сімейного лікаря. Фото: Freepik

Крім базового пакету, жінкам потрібно один раз на рік пройти:

огляд у гінеколога;

ПАП-тест;

УЗД органів малого тазу;

УЗД молочних залоз жінкам до 40 років та мамографію після 40 років.

Жінка робить УЗД. Фото: Freepik

Чоловікам у свою чергу потрібно пройти:

огляд в уролога;

УЗД простати;

онкомаркер ПСА для чоловіків після 40 років;

чоловікам після 45 років потрібно раз в 2 роки робити колоноскопію.

Раніше ми писали, що в МОЗ дали чек-лист вакцин, необхідних для дорослих.