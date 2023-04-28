Які вакцини потрібні для дорослих людей?

У МОЗ дали чек-лист вакцин, необхідних для дорослих
28 квітня 2023 14:22
Чек-лист вакцинації. Фото. МОЗ
У МОЗ нагадали, що мати повний перелік вакцин мають робити не тільки медичні працівники. Є декілька захворювань від яких краще убезпечити себе.
Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.
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Чек-лист потрібних вакцин:
Гепатит В
- Якщо немає задокументованих доказів вакцинації проти гепатиту В чи якщо немає аналізу крові, який показує імунітет до гепатиту В — треба вакцинуватися, отримавши три дози вакцини.
Кашлюк
- Вакцинуватись треба медичним працівникам з невизначеним або негативним вакцинальним статусом щодо кашлюку.
Грип
- Вакцинація проти грипу — щорічно.
Правець та дифтерія
- Ревакцинація кожні 10 років після 16 років.
COVID-19.
- Необхідний повний курс вакцинації від COVID-19.
Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили, що спалах поліомієліту серед дітей не відступив — потрібна вакцинація.