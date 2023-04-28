Які вакцини потрібні для дорослих людей?

Чек-лист вакцинації. Фото. МОЗ

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У МОЗ нагадали, що мати повний перелік вакцин мають робити не тільки медичні працівники. Є декілька захворювань від яких краще убезпечити себе.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.

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Чек-лист потрібних вакцин:

Людина вакцинується в медичному закладі. Фото: Pexels

Гепатит В

Якщо немає задокументованих доказів вакцинації проти гепатиту В чи якщо немає аналізу крові, який показує імунітет до гепатиту В — треба вакцинуватися, отримавши три дози вакцини.

Кашлюк

Вакцинуватись треба медичним працівникам з невизначеним або негативним вакцинальним статусом щодо кашлюку.

Грип

Вакцинація проти грипу — щорічно.

Правець та дифтерія

Ревакцинація кожні 10 років після 16 років.

COVID-19.

Необхідний повний курс вакцинації від COVID-19.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили, що спалах поліомієліту серед дітей не відступив — потрібна вакцинація.