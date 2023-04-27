Що таке поліомієліт та коли потрібно робити вакцинацію

Вакцинація дитини. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Спалах поліомієліту досі не відступив. Медики нагадали, що потрібно зробити все можливе, аби діти були захищені від страшних інфекційних захворювань.

Про це повідомили в Центрі Громадського здоров’я України.

Читайте також:

Вакцинація проти поліомієліту внесена до Національного календаря щеплень України та обов’язкова у всіх країнах Європи.

Про симптоми поліомієліту

"Зазвичай симптоми поліо схожі на гостру кишкову інфекцію або грип чи ГРВІ. Поки людина думає, що в неї грип, вірус поліомієліту підступно розповсюджується організмом. І згодом виникають рухові розлади. Вони виражаються сильними болями в м’язах, паралічем, що розвивається за кілька годин, вражаючи ноги, плечі, груди, живіт, обличчя тощо", — повідомили лікарі.

Згодом хвороба призводить до смерті від неможливості дихати. У разі одужання функції уражених хворобою нервів та м’язів не відновлюються, також можливі небезпечні ускладнення — пневмонія, міокардит, важкі шлунково-кишкові розлади з кровотечею тощо.

Вірус передається під час контакту з калом або слиною інфікованої людини: як правило, через брудні руки до рота, а після цього розмножується в кишківнику. Джерелом інфекції можуть стати побутові предмети та іграшки.

Ліків проти поліомієліту не існує, однак його можна попередити за допомогою імунізації.

Діти до 5 років найбільш сприятливі до вірусу поліомієліту.

Щеплення для дитини. Фото: МОЗ

Коли робити щеплення

Щеплення роблять із раннього віку. Обидві вакцини формують імунітет до поліомієліту, а ОПВ запобігає передаванню хвороби іншим людям завдяки тому, що формує імунітет у кишківнику та перериває передавання збудника:

у 2 та 4 місяці життя — інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ);

у 6 та 18 місяців, а також 6 і 14 років — оральною поліомієлітною вакциною (ОПВ).

Раніше ми писали, про новий чат-бот, який інформуватиме про безоплатні медпослуги під час вагітності та пологів.