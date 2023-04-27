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У МОЗ повідомили, що спалах поліомієліту серед дітей не відступив — потрібна вакцинація

27 квітня 2023 18:42
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що таке поліомієліт та коли потрібно робити вакцинацію
Вакцинація дитини. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Спалах поліомієліту досі не відступив. Медики нагадали, що потрібно зробити все можливе, аби діти були захищені від страшних інфекційних захворювань.

Про це повідомили в Центрі Громадського здоров’я України.

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Про симптоми поліомієліту

"Зазвичай симптоми поліо схожі на гостру кишкову інфекцію або грип чи ГРВІ. Поки людина думає, що в неї грип, вірус поліомієліту підступно розповсюджується організмом. І згодом виникають рухові розлади. Вони виражаються сильними болями в м’язах, паралічем, що розвивається за кілька годин, вражаючи ноги, плечі, груди, живіт, обличчя тощо", — повідомили лікарі. 

Згодом хвороба призводить до смерті від неможливості дихати. У разі одужання функції уражених хворобою нервів та м’язів не відновлюються, також можливі небезпечні ускладнення — пневмонія, міокардит, важкі шлунково-кишкові розлади з кровотечею тощо.

Вірус передається під час контакту з калом або слиною інфікованої людини: як правило, через брудні руки до рота, а після цього розмножується в кишківнику. Джерелом інфекції можуть стати побутові предмети та іграшки.

Ліків проти поліомієліту не існує, однак його можна попередити за допомогою імунізації.

Діти до 5 років найбільш сприятливі до вірусу поліомієліту. 

Щеплення для дитини. Фото: МОЗ

Коли робити щеплення 

Щеплення роблять із раннього віку. Обидві вакцини формують імунітет до поліомієліту, а ОПВ запобігає передаванню хвороби іншим людям завдяки тому, що формує імунітет у кишківнику та перериває передавання збудника:

  • у 2 та 4 місяці життя — інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ);
  • у 6 та 18 місяців, а також 6 і 14 років — оральною поліомієлітною вакциною (ОПВ).

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