Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Медицина arrow В МОЗ сообщили, что вспышка полиомиелита среди детей не отступила — нужна вакцинация arrow

В МОЗ сообщили, что вспышка полиомиелита среди детей не отступила — нужна вакцинация

27 апреля 2023 18:42
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что такое полиомиелит и когда нужно делать вакцинацию
Вакцинация ребенка. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Вспышка полиомиелита до сих пор не отступила. Медики напомнили, что нужно сделать все возможное, чтобы дети не испытали страшных инфекционных заболеваний.

Об этом сообщили в Центре Общественного здоровья Украины.

Читайте также:

Вакцинация против полиомиелита внесена в Национальный календарь прививок Украины и обязательна во всех странах Европы.

О симптомах полиомиелита

"Обычно симптомы полио похожи на острую кишечную инфекцию или грипп или ОРВИ. Пока человек думает, что у него грипп, вирус полиомиелита коварно распространяется организмом. И впоследствии возникают двигательные расстройства. Они выражаются сильными болями в мышцах, развивающимся параличом за несколько часов, поражая ноги, плечи, грудь, живот, лицо и т.д.", — сообщили врачи.

Впоследствии болезнь приводит к смерти от невозможности дышать. При выздоровлении функции пораженных болезнью нервов и мышц не восстанавливаются, также возможны опасные осложнения — пневмония, миокардит, тяжелые желудочно-кишечные расстройства с кровотечением и т.д.

Вирус передается при контакте с калом или слюной инфицированного человека: как правило, через грязные руки в рот, а после этого размножается в кишечнике. Источником инфекции могут стать бытовые предметы и игрушки.

Лекарства против полиомиелита не существует, однако его можно предупредить с помощью иммунизации.

Дети до 5 лет наиболее благоприятны для вируса полиомиелита.

Прививка для ребенка. Фото: МОЗ

Когда делать прививку

Прививку делают с раннего возраста. Обе вакцины формируют иммунитет к полиомиелиту, а ОПВ предотвращает передачу болезни другим людям благодаря тому, что формирует иммунитет в кишечнике и прерывает передачу возбудителя:

  • во 2 и 4 месяце жизни – инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ);
  • в 6 и 18 месяцев, а также 6 и 14 лет – оральной полиомиелитной вакциной (ОПС).

Раньше мы писали, о новом чат-боте будет, который будет информировать о бесплатных медуслугах во время беременности и родов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас