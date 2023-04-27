Что такое полиомиелит и когда нужно делать вакцинацию

Вакцинация ребенка. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Вспышка полиомиелита до сих пор не отступила. Медики напомнили, что нужно сделать все возможное, чтобы дети не испытали страшных инфекционных заболеваний.

Об этом сообщили в Центре Общественного здоровья Украины.

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Вакцинация против полиомиелита внесена в Национальный календарь прививок Украины и обязательна во всех странах Европы.

О симптомах полиомиелита

"Обычно симптомы полио похожи на острую кишечную инфекцию или грипп или ОРВИ. Пока человек думает, что у него грипп, вирус полиомиелита коварно распространяется организмом. И впоследствии возникают двигательные расстройства. Они выражаются сильными болями в мышцах, развивающимся параличом за несколько часов, поражая ноги, плечи, грудь, живот, лицо и т.д.", — сообщили врачи.

Впоследствии болезнь приводит к смерти от невозможности дышать. При выздоровлении функции пораженных болезнью нервов и мышц не восстанавливаются, также возможны опасные осложнения — пневмония, миокардит, тяжелые желудочно-кишечные расстройства с кровотечением и т.д.

Вирус передается при контакте с калом или слюной инфицированного человека: как правило, через грязные руки в рот, а после этого размножается в кишечнике. Источником инфекции могут стать бытовые предметы и игрушки.

Лекарства против полиомиелита не существует, однако его можно предупредить с помощью иммунизации.

Дети до 5 лет наиболее благоприятны для вируса полиомиелита.

Прививка для ребенка. Фото: МОЗ

Когда делать прививку

Прививку делают с раннего возраста. Обе вакцины формируют иммунитет к полиомиелиту, а ОПВ предотвращает передачу болезни другим людям благодаря тому, что формирует иммунитет в кишечнике и прерывает передачу возбудителя:

во 2 и 4 месяце жизни – инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ);

в 6 и 18 месяцев, а также 6 и 14 лет – оральной полиомиелитной вакциной (ОПС).

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