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В МОЗ дали чек-лист вакцин, необходимых для взрослых

28 апреля 2023 14:22
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какие вакцины нужны для взрослых?
Чек лист вакцинации. Фото. МОЗ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В Минздраве напомнили, что иметь полный список вакцин должны делать не только медицинские работники. Есть несколько заболеваний от которых лучше обезопасить себя.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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Чек-лист нужных вакцин:

Человек вакцинируется в медицинском учреждении. Фото: Pexels

Гепатит В

  • Если нет задокументированных доказательств вакцинации против гепатита В или нет анализа крови, который показывает иммунитет к гепатиту В — нужно вакцинироваться, получив три дозы вакцины.

Кашлюк

  • Вакцинироваться следует медицинским работникам с неопределенным или отрицательным вакцинальным статусом относительно коклюша.

Грипп

  • Вакцинация против гриппа — ежегодно.

Столбняк и дифтерия

  • Ревакцинация каждые 10 лет после 16 лет.

COVID-19.

  • Требуется полный курс вакцинации от COVID-19.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили, что вспышка полиомиелита среди детей не отступила — нужна вакцинация.

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