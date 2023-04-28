Какие вакцины нужны для взрослых?

Чек лист вакцинации. Фото. МОЗ

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Минздраве напомнили, что иметь полный список вакцин должны делать не только медицинские работники. Есть несколько заболеваний от которых лучше обезопасить себя.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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Чек-лист нужных вакцин:

Человек вакцинируется в медицинском учреждении. Фото: Pexels

Гепатит В

Если нет задокументированных доказательств вакцинации против гепатита В или нет анализа крови, который показывает иммунитет к гепатиту В — нужно вакцинироваться, получив три дозы вакцины.

Кашлюк

Вакцинироваться следует медицинским работникам с неопределенным или отрицательным вакцинальным статусом относительно коклюша.

Грипп

Вакцинация против гриппа — ежегодно.

Столбняк и дифтерия

Ревакцинация каждые 10 лет после 16 лет.

COVID-19.

Требуется полный курс вакцинации от COVID-19.

Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили, что вспышка полиомиелита среди детей не отступила — нужна вакцинация.