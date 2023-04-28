Какие вакцины нужны для взрослых?

В МОЗ дали чек-лист вакцин, необходимых для взрослых
28 апреля 2023 14:22
Чек лист вакцинации. Фото. МОЗ
В Минздраве напомнили, что иметь полный список вакцин должны делать не только медицинские работники. Есть несколько заболеваний от которых лучше обезопасить себя.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.
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Чек-лист нужных вакцин:
Гепатит В
- Если нет задокументированных доказательств вакцинации против гепатита В или нет анализа крови, который показывает иммунитет к гепатиту В — нужно вакцинироваться, получив три дозы вакцины.
Кашлюк
- Вакцинироваться следует медицинским работникам с неопределенным или отрицательным вакцинальным статусом относительно коклюша.
Грипп
- Вакцинация против гриппа — ежегодно.
Столбняк и дифтерия
- Ревакцинация каждые 10 лет после 16 лет.
COVID-19.
- Требуется полный курс вакцинации от COVID-19.
Ранее мы писали, что в Минздраве сообщили, что вспышка полиомиелита среди детей не отступила — нужна вакцинация.